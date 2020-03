„Myslím si, že je medializace celého problému silně přehnaná,“ je přesvědčena Alice Čečilová, praktická lékařka pro dospělé z Týnce nad Sázavou a jako důkaz toho připomněla, že úmrtnost na koronavirus je nižší, než u běžné, každoroční chřipky. Nákaza pak nejčastěji útočí na staré a chronicky nemocné.

„V podstatě jde o další mutaci chřipky. Ta je většinou spojená i se zápalem plic, který mladý a jinak zdravý organismu zvládá mnohem lépe, než oslabený, starý a nemocný,“ vysvětlila Alice Čečilová.

Online reportáž

Zdravotnice, která je také městskou zastupitelkou, je známá nejen svou erudicí, ale také drivem. „Celá ta hysterie je nabubřelá. Je jen snahou vrcholných politiků ukázat, jak dobře se o nás starají, i když to tak není,“ míní lékařka.

Už jen to, že se koronavirus objevil v Evropě, přináší nejen praktickým lékařům další výdaje. Každý doktor si musí pořídit speciální sety ochranných pomůcek. Ty zatím leží uloženy ve skříni. Na světlo boží by je zdravotníci vyjmuli v případě, že by k nim do ordinace dorazil člověk s vysoce nakažlivou chorobou.

„Set pro tři osoby se skládá z návleků na boty, na oděv, čepice, rukavic a roušky. Tohle jednorázové vybavení stojí šest tisíc korun,“ sdělila týnecká lékařka s tím, že jedinou obavu, kterou od vrcholných politiků z jejich počínání cítí, je obava z ekonomického dopadu choroby. „Kdyby zůstalo hodně lidí doma, neměl by kdo chodit do práce,“ dodala lékařka.