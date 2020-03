Ani uzamčené vchody ale neznamenají, že je základní lékařská péče nedostupná. K téměř krajnímu řešení zdravotníky dohnala neschopnost státu zajistit jim, jako těm, kteří se s potenciálně nakaženými setkávají jako první, dostatek účinných ochranných pomůcek. A tak Hippokratovu přísahu naplňují v rámci možností - na dálku.

Například praktičtí lékaři obdrželi od své profesní organizace - Sdružení praktických lékařů ČR informace, kvůli snaze nevystavovat je neúnosnému riziku a zabránit šíření infekce v jejich ordinacích, doporučení. Jedním z nich je to, že by lékaři na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlíželi jako na nemocného s Covidem-19.

Komora také poradila, aby už od pondělí 16. března používali striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. Jenže v tom je problém. „V ordinaci jsme tři a obdrželi jsme tři respirátory – roušky. Ty vydrží asi osm hodin,“ uvedla praktická lékařka z Týnce nad Sázavou Alice Čečilová.

Její týnecký kolega, pediatr Josef Zemánek ordinující také v Mnichovicích v okrese Praha-východ zase upozornil, že ochranné brýle se zásilkou ochranných pomůcek se třemi rouškami neobdržel a musel jsi je sehnat poměrně složitým způsobem sám.

Právě pro nedostatek ochranných pomůcek se pacienti nyní dostanou jen ke vstupním dveřím ordinací. Z letáku se tam pak dozví telefonní číslo či mailovou adresu, kam mají volat nebo psát případně posílat snímky. „Jsme v ordinaci a telefony tu drnčí pořád,“ potvrdila v pondělí dopoledne Alice Čečilová.

„Najeli jsme i na praxi, že když někoho bolí v krku, nebo má třeba červenou nohu, tak to vyfotí mobilem a pošle mi to. Pak se domluvíme, co dál. Pokud by ale cítil nějaké příznaky nákazy, vpustili bychom ho do ordinace jen v případě, že by byl sám vybavený ochrannou rouškou,“ vysvětlila lékařka s tím, že v tomto režimu bude její ordinace fungovat tak dlouho, jak to bude potřeba a dokud bude mít alespoň současné ochranné pomůcky. Po jejich vyčerpání zůstane zachovaný jen virtuální kontakt.

Jiná je ale otázka odběrů. Do ordinace k jejich provedení pacienty lékařka pustí jen v případě, že na ně docházejí trvale a jsou proto dopředu objednáni. Odebrat vzorek u takových pacientů, ale může i sestra a to přímo v terénu.

Obdobě sebe i personál chrání také Petra Šimonová, praktická lékařka z vlašimského Žižkova náměstí. Oproti jejím týneckým kolegům však zatím roušky neobdržela a nemá ani zprávu, že by si je někde mohla vyzvednout. To by se mohlo změnit ve čtvrtek 19. března. „Sedím proto doma na telefonu,“ uvedla. „Od rána jsem se nezastavila, posílám e-neschopenky, e-recepty a občas mi pošle někdo nějakou fotku, co mu je. Jde to zatím výborně,“ zasmála se lékařka s tím, že nějaký čas se to tímto způsobem zvládnout dá.

To týnecký praktický dětský lékař Josef Zemánek zůstává zatím stále dostupný i v ordinaci. „Mám pozměněné ordinační hodiny tak, aby se tu nescházeli zdraví s nemocnými,“ vysvětlil pediatr opatření, které doporučila jeho profesní lékařská komora. „Ráno beru nejprve zdravé, pak celou ordinaci a čekárnu vydezinfikujeme a přicházejí nemocní. Všichni se ale musí předem telefonicky objednat,“ řekl Josef Zemánek.

Připomněl, že jeho ordinace zatím obdržela jen tři kusy roušek. K nim ovšem i dlouhý dopis ministerského náměstka, epidemiologa Romana Prymuly. „Jsou to takzvané respirátory, ale jsou to roušky určené pro chirurgii. V popisu se uvádí, že zabrání až 95 procentům bakteriálních infekcí. Koronavirus je, což asi pan profesor ví, virus, ne bakterie,“ připomněl Josef Zemánek a poznamenal, že dosavadní řešení problému mu nepřipadá jako zcela čistá záležitost.

To benešovská privátní stomatologická klinika Senzadent provoz zatím neomezila. Tamní zdravotníci mají k dispozici běžné standardní roušky. „Respirátory ale nemáme, ty jsem nedokázal sehnat,“ přiznal majitel kliniky, stomatolog Jakub Seemann s tím, že se v jeho ordinacích chrání jinak, například pomocí gumové blány, která překryje ústní sliznice pacienta. „Zatím ordinaci nezavíráme. Předpokládáme, že v případě, že by naši pacienti byli nemocní, nebo se vrátili z krizových oblastí, sdělili by nám to a do kliniky by vůbec nešli,“ dodal Jakub Seemann.

Sdružení praktických lékařů ČR má pro své členy doporučení

Také praktičtí lékaři na Benešovsku obdrželi prohlášení předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR o tom, jak se mají zařídit v době koronavirové. Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR) podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění Covid-19 a deklaruje snahu podílet se na jejich realizaci maximální možnou měrou. Ta je však limitována nedostatkem ochranných prostředků.

Roušky, které jsou během víkendu a pondělí v počtu 2 - 3 kusy distribuovány praktickým lékařům ve spolupráci s Ministerstvem zdravoitnictví ČR díky soukromým firmám a nadstandardnímu nasazení členů SPL ČR, nám vystačí maximálně na dva dny práce (a nejde o respirátory s FFP3), navíc nám dochází desinfekce a rukavice. Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených nákazou Covid-19 - lékaři primární péče - je tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek.

V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům.

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného Covid-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace VPL řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků. Proto:

1. Od pondělí 16. března 2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.

2. Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle

3. Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem

4. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.

5. Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.

6. Chronickou medikaci řešte vystavováním e RP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

7. S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti).

8. V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.

9. Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.

10. V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4 až 7.

11. Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.