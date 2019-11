/FOTOGALERIE/ Už jen do neděle 17. listopadu bude k vidění na nádraží ve Vlašimi Legiovlak. Ten je replikou skutečného vlaku, který sloužil československým legionářům ke složité a strastiplné cestě domů, do nově vzniklé Československé republiky.

Legiovlak s expozičními vagony navštívilo dosud zhruba 800 tisíc návštěvníků. | Foto: Richard Karban

Cestou přes Transsibiřskou svedli legionáři mnoho bitev s bolševickými vojsky, než dojeli vlaky až do Vladivostoku. Tam vzhledem vývoji událostí došlo k ústupu legií dvěma cestami: z Vladivostoku lodí do Ameriky, vlakem přes kontinent a lodí dále do Evropy, či jižní cestou přes Japonsko, Cejlon až do italského Terstu.