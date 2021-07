Ledňáček se ovšem ukázal v Poříčí nad Sázavou na Konopišťském potoku a to přímo mezi rodinnými domy. Posedával na konci lipové větévky nad hladinou a v příhodný okamžik zaútočil na nic netušící rybku. Během chvilky lov zopakoval dvakrát.

S úlovkem pak popoletěl od železničního viaduktu po proudu potoka, sedl si na větev zachycenou u nízké kamenné hrázky a trháním hlavy se snažil rybku co nejlépe uchopit a polknout. Atraktivní pták vysoký kolem 16 centimetrů s potravou odletěl. Nejspíš do hnízda, nebo do klidnější „jídelny“.