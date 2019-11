Lávka, která spojuje levý břeh Sázavy ve Hvězdonicích s pravým na Poddubí, je jakýmsi pomníkem dětem. Ty utonuly v době, kdy je k pravobřežním Choceradům přibližoval přívoz. „Prám se ale v době tání ledů převrhl. Lávku jsme postavili, aby se tahle tragédie už nikdy neopakovala,“ uvedl Vladimír Brejcha, stavbyvedoucí hvězdonické lávky, který do obce přivezl zprávu o jejím technickém stavu.

Lávka spojující Hvězdonice a Poddubí. | Foto: Wikipedie

Až do roku 1977 se z jednoho břehu Sázavy na druhý muselo právě jen na lodi. Od té doby místním slouží most. Znovu se o něm začalo mluvit v okamžiku, kdy se v pražské Troji prefabrikovaná, ale obdobně konstruovaná lávka zřítila do Vltavy. Mostek ve Hvězdonicích byl proto dva roky zavřený.