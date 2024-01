/FOTO, VIDEO/ Za normálních okolností by se v krytém plaveckém bazénu Rehabilitačního ústavu Kladruby konal v pátek 19. ledna 2024 v pořadí už devatenáctý ročník novoročního štafetového plavání. Jenže normálních okolností bylo v uplynulých třech letech poskrovnu, a tak se plavecké překonávání virtuální úžiny mezi Francií a Anglií konalo teprve pošestnácté.

16. ročník Kladrubského La Manche se konal 19. ledna 2024 po tříleté odmlce. | Video: Zdeněk Kellner

„Do tradiční novoroční akce nám vstoupil covid 19 a kvůli tomu se nekonaly tři po sobě jdoucí ročníky. Naposledy byl La Manche v roce 2020,“ vysvětlila fyzioterapeutka Štěpánka Kovářová, jedna z organizátorek důvod teprve 16. ročníku akce oblíbené bývalými i současnými pacienty.

Na zdolání uvedené vzdálenosti je zapotřebí přesně 1344 kladrubských „pětadvacítek,“ na čemž se pokaždé podílí přes stovku plavců. Obnovené plavání odstartovalo se samým koncem čtvrtka 18. ledna, tedy přesně o půlnoci.

První skočil do bazénu ředitel

Prvním, kdo měl začít ukrajovat nekonečné metry, měl být jako obvykle, tedy za normálních okolností, herec Pavel Nový. I on byl kdysi kladrubským pacientem a od třetího ročníku v roce 2008, s jednou absencí, zahajoval všechny další ročníky právě on. Jenže to se tentokrát, tedy podruhé, kvůli jeho pracovnímu vytížení nestalo. A stejné to měla kvůli divadlu i jeho kolegyně, manželka Alfreda Strejčka, současného kladrubského klienta, Jitka Molavcová. „Že pan Nový nepřijede mě trochu zaskočilo,“ přiznal ředitel RÚ Kladruby Josef Hendrych.

Právě on se proto místo něj tentokrát ujal prvního úseku. Kvůli startu, který byl přesně na přelomu čtvrtku a pátku v ústavu také nocoval. „Na staru bylo hodně klientů – diváků, kteří se přišli podívat na zahájení,“ popsal ředitel noční atmosféru s tím, že očekává, že by štafeta měla skončit zhruba do 18 hodin. „Dal jsem jen dva bazény a přenechal dráhu dalším. Na plavání se tam dokonce vytvořila fronta. Voda byla ale teplá, bylo to moc příjemné,“ dodal.

Z Havaje na Havaj

„Poslední ročník jsme připravili ve stylu Havaje a dnes je tomu stejně, abychom jen plynule navázali,“ vysvětlila fyzioterapeutka Štěpánka Kovářová. Podle ní se někteří klienti obávají, že by neuplavali více než dva bazény, ale nakonec většinu z nich tato jakási soutěžní forma chytne a chtěli by plavat delší dobu. Mezi plavci se vyskytla také žena, která by podle organizátorů uplavala klidně i více než padesát bazénů. Vzhledem k zájmu dalších jí ale muselo stačit jen dvacet délek. Údaje o zdolání počtu bazénů zapisovaly organizátorky na dlouhou papírovou „šálu“ připevněnou na stěně vedle bazénu. Každé jedno políčko značí jeden 25 metrů dlouhý bazén. A každá barva v těchto políčkách patří jednomu plavci.

Plavalo se ale i mimo hlavní dráhu. I tam se, už podeváté počet uplavaných kilometrů počítal, i když ne pro La Manche. S ním plavci naposledy, v roce 2020, překonali vzdálenost dokonce 125 kilometrů, když uplavali navíc téměř 3700 bazénů. „Zájem o plavání je tak velký, že v jedné dráze nedokážeme uspokojit všechny klienty,“ vysvětlila Štěpánka Kovářová a stejně jako ředitel ústavu předpokládala, že štafety skončí nejpozději do šesti hodin odpoledne. „Pak až do večerky se v kinosále koná taneční zábava s živou muzikou,“ dodala.