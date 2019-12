Kyberútok přinese lékařům v benešovské nemocnici další práci

Co všechno s sebou přinesl útok na počítačovou síť Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově? Především to bylo to nejzásadnější. Ohroženi byli někteří pacienti, které zdravotníci museli narychlo převážet do jiných nemocnic. Díky obrovskému pracovnímu nasazení desítek IT specialistů i celého nemocničního týmu se s následky v Benešově vyrovnají po pěti dnech usilovné práce, v pondělí 16. prosince.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock