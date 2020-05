ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Do nich „spadl“ kvůli čínskému koronaviru, ale především kvůli preventivním opatřením. Zejména uzavřením hranic. Jeho šéf, Rakušan žijící v Německu, totiž z Benešova odjel po několikaměsíčním pracovním pobytu na poslední chvíli. Domů projel, ale pak spadla hraniční závora. Na dlouho. Pro řízení práce v továrně v Konopišťské ulici tak padla volba právě na Šebíka, který je jinak ředitelovou pravou rukou.

„Mám rodinu za Prahou a na denní dojíždění sto kilometrů jsem se necítil. Mohl jsem přespávat v Praze u táty nebo tchyně, ale vzhledem k jejich věku, jsem nechtěl riskovat,“ vysvětlil svou nečekanou benešovskou misi.

I když mu samozřejmě rodina chyběla, tak úplně tragicky benešovský „azyl“ neprožíval. Je totiž zvyklý jezdit pod stan. Tuhle schopnost si, jak sám tvrdí, obnovil po třiceti letech. Od prvního nocování na sněhu v přírodě bez lidí, mobilu nebo připojení k počítači, se tam vydal už třikrát.

Zdroj: archiv Viktora ŠebíkaBrzy po začátku restrikcí se do domácí práce přesunuli z benešovského Schreiberu všichni, kteří nebyli nutní přímo v podniku.

„Ze zhruba dvacítky kancelářských jsme tu zbyli jen tři,“ potvrdil Viktor Šebík. „Přijali jsme také řadu opatření. Nebylo to vůbec jednoduché,“ přiznal manažer. „Zavedli jsme například dvanáctky. Být po celou tu dobu v roušce, jak to měli lidé ve výrobě, je pro mě opravdu nepředstavitelné. Klobouk dolů před nimi,“ zhodnotil.

Viktor Šebík také velmi kladně a s uznáním hovoří o lidech, kteří po celou tu dobu zajišťovali výrobu. Až na jednu pracovnici, která musela doma zůstat s dítětem na ošetřování, všichni zůstali v pracovním procesu a plnili běžné i mimořádně přijaté úkoly.

Ani koronavirus proto nezastavil obchodování. Z Benešova každý den vyjíždějí kamiony plné jogurtů a dalších mléčných výrobků. I jejich odbavení musí stále splňovat přísná hygienická pravidla.

„Musíme ochránit naše zaměstnance i zákazníky a zatím se nám to daří. Přece jen jsem ale zvyklý víc na to, že dohlížím na provoz. Teď musím více organizovat a účastnit se třeba i šesti schůzí za den pomocí konferenčního videorozhovoru. Už se proto těším, až se sníží ten tlak, který mimořádná situace přinesla a až to všechno bude za námi,“ dodal technický ředitel benešovské továrny Schreiber Viktor Šebík.

