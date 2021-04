A tak to zůstane až do 7. května. Tentokrát nikoliv kvůli stavbě protihlukové stěny, rekonstrukci vozovky nebo stavbě okružních křižovatek U Topolu nebo na Červených Vršcích, ale kvůli dokončování té posledně jmenované. Budování sice skončilo už loni zprovozněním, ale ke kolaudaci dosud nedošlo a dopravní uzel funguje jen na základě dočasného povolení úřadů. Křižovatku investor dosud nedostavěl v místě jižního napojení na silnici, a tak současné komplikace ve městě stojí právě za tím.

Starosta Benešova Jaroslav Hlavnička při té příležitosti poznamenal, že právě současný provoz jasně ukazuje, jak by to ve městě vypadalo, kdyby ŘSD postavilo takzvanou Václavickou spojku, ale chyběly navazující dopravní stavby. Václavická spojka totiž bude přivaděčem od zamýšlené dálnice D3.

„Po Václavické spojce by se do města nahrnuly tisíce aut denně,“ upozorňuje starosta. „Pokud nebude jasné, že kraj postaví včas severovýchodní obchvat města, po němž by auta mohly pokračovat v jízdě na Vlašim mimo benešovské ulice, uděláme všechno pro to, aby k takové situaci nedošlo,“ slibuje Jaroslav Hlavnička.

Alespoň malou útěchou pro obyvatele samotného města je, že se jejich ulicemi nevalí veškerá doprava ze silnice I/3. Polovina množství aut jezdí po objízdné trase od Prahy na Tábor po zjedosměrněné silnici přes Pomněnice a silnici II/106 od Týnce nad Sázavou. Ale pochopitelně také v Pomněnicích, místní části Benešova, lidé nyní trpí extrémní dopravní zátěží, i když auta jezdí „jen“ po okraji osady.