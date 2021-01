Odpůrci naopak tvrdí, že v obci je i jiných 85 volných stavebních pozemků, které by měly dostat přednost, požadují zachování místa pro relaxaci a upozorňují, že výstavba a příliv nových obyvatel přinese obci potíže.

Kvůli budování domů je však potřeba nejprve změnit územní plán (ÚP) obce a pozemky zařadit do kategorie stavebních. To zastupitelé v roce 2016 udělali, ale ke změně celého ÚP přesto dosud nedošlo.

„Zastupitelstvo odhlasovalo změnu ale málokdo věděl, o jak velké rozšiřování má jít. Proto jsme založili spolek se snahou vyvolat diskusi o chystaných změnách, kvůli nimž vlastně nebyl dosud odsouhlasen celý územní plán,“ tvrdí Jan Vyskočil, člen spolku Čerčany v obraze vzniklého v létě 2019.

Podle Martina Richtera už argumenty opozičních kandidátů před komunálními volbami v roce 2014 vyjadřovaly obavy, že v případě jeho úspěchu začne ÚP měnit ve svůj prospěch, protože má řadu zatím stavebně nevyužitelných pozemků. „Přesto mě zvolili a stal jsem se starostou. Přes další práce pro rozvoj obce přišla řada na změnu územního plánu až v roce 2016 a tím začala veřejná diskuse,“ odráží argument.

Podle předsedy spolku Martin Nerada je důvod stavu, který popisuje jeho kolega v tom, že se lidé přes všechny své běžné rodinné starosti nevyznají v úřednických zápisech. „Proto jsme zorganizovali setkání veřejnosti s projekcí a laicky vysvětlovali, co se v Čerčanech chystá. Asi po roce působení spolku jsme ale zjistili, že lidé vůbec neví, kde Velký Barochov leží, co je územní plán a co jeho změna přinese,“ uvedl předseda spolku.

Jan Vyskočil dokonce v případě změny ÚP spatřuje starostovo hlasování pro ni, jako střet zájmu. „O ten se v žádném případě nejedná,“ je přesvědčen starosta. „V samosprávě si lidé vždy hlasují o svých věcech. Jako starosta zastupuji i svou rodinu, což jsou také obyvatele Čerčan a mám mandát také všech svých voličů,“ vysvětlil Martin Richter a odmítl, že by se měl zdržovat hlasování.

„Už před volbami jsem říkal, že pozemky z jedné třetiny vlastní moje příbuzná a já budu pro, aby se tam stavělo. Před hlasováním o změně jsem upozornil na střet zájmu, ale uvedl, že se v něm morálně necítím,“ dodal s tím, že za kauzou nestojí snaha zachránit krajinu nýbrž lidé, kteří žijí na okraji Velkého Barochova a nechtějí, aby jim výhled do kraje rušily další rodinné domy.

Strategický plán obce počítá s tím, že se Čerčany rozrostou ze současných 2800 obyvatel na nejvýš 3500. Jak ale potvrdil starosta obce, na Velkém Barochově by mělo přibýt 50 domů s nejvýš 125 lidmi, což by podle něj nemělo přinést kolaps infrastruktury a vybavenosti.

„Pan starosta nám na naše připomínky pokaždé řekne, že bojujeme proti jeho synům, kteří tam chtějí stavět a že je to z naší strany závist,“ tvrdí Jan Vyskočil a připomíná ještě, že kvůli odporu záboru lokality vznikla i petice, kterou podepsalo na 500 lidí. Právě oni nechtějí, aby se z Čerčan stal satelit Prahy, a proto chtějí zachovat krásnou krajinu Čerčan reprezentovanou například Velkým Barochovem.

Jestliže v letošním roce nedojde k pořízení ÚP, zůstane to na zastupitelstvu v roce 2022. A to je rok komunálních voleb. Při nich pak voliči určitě potvrdí podporu jedné ze stran této kauzy.