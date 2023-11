KVÍZ: Vzpomenete si, jak se v Benešově jmenovaly ulice před sametovou revolucí?

/FOTO/ S novými pořádky, které do Česka vtrhly v roce 1918, 1939 nebo 1948, si tehdejší mocipáni pojmenovali místa podle svého vkusu. Platí to i v případě Benešova. Proto není divu, že se současná Hodějovského ulice jmenovala původně proto, že vedla za železniční tratí - Za Drahou. Nesla i jméno Bernarda Hodějovského, ale o dvacet let později se jí říkalo Artilerie strasse.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Benešovská radnice na Masarykově náměstí v roce 1957. | Foto: archiv Josefa Nerada

Ulice pojmenovaná po zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi ve stejné době, tedy po roce 1939, nesla jméno Reinharda Heydricha. Války připomíná na Benešovsku řada pomníků, listopad 1989 jediný, v Krhanicích Pojďte si nyní zkusit, jak znáte historii pojmenování benešovských ulic.

