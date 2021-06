Tam sice parkoviště je, ale pouze přízemní, na které se navíc z Vlašimské ulice najet nedá. To se ovšem výstavbou změní. „Na horní parkoviště se bude jezdit z Vlašimské, na to dolní pak od Bezručovy ulice,“ vysvětlil místostarosta.

Budování stavby sice ještě není patrné, ale s přípravou se začalo už loni, když byl přeložen teplovod pro vytápění bytů v sídlišti. Letos čeká investora překládka telekomunikačního kabelového vedení. A vzhledem k tomu, že už Benešov získal ze stavebního úřadu stavební povolení, může vyhlásit soutěž na dodavatele prací.

Ovšem stavět se jen tak nezačne. „Na akci teď nemáme peníze, proto není zařazena ani do letošního rozpočtu,“ připomněl Roman Tichovský. Stavět by se proto mělo až napřesrok a to v okamžiku, kdy radnice nastřádá dost peněz nebo si zajistí dotační podporu.

Nejen toto poslední, čtvrté parkoviště, ale i ta předešlá tři jsou zahrnuta do řešení dopravy v klidu. O ní hovoří takzvaný generel dopravy, který si nechává zpracovávat radnice. A i když zatím tento strategický dokument není schválený zastupitelstvem, jasné je, že město hodlá posílit pravomoci obyvatel Benešova. Ti totiž dlouhodobě doplácejí na řidiče, kteří do města jezdí jen za prací a během celého dopoledne a velké části odpoledne blokují parkovací místa.