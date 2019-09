Kulturní dům Karlov dostane nový plášť a změní vizáž

Už řadu let obyvatelé benešovských panelových domů v Nové pražské ulici i vlastníci rodinných domů v ulici Čechově chtě nechtě zdarma prožívají i to, za co jiní lidé platí v Kulturním domě Karlov vstupné. Příčina takového stavu je zřejmá. Objekt kulturního domu zatím marně čeká na rekonstrukci pláště. Ten má zajistit nejen lepší tepelnou bilanci a snížení nákladů na vytápění, ale také dostatečně účinnou zvukovou izolaci.

Kulturní dům Karlov v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„V současnosti se v kulturním domě dokončuje rekonstrukce rozvodů topení a výměna radiátorů. Kotelna jí prošla už loni,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že vzhledem k tomu, že skončila smlouva s jedním z pivovarů, který vybavil Bar Labyrint nábytkem, bude potřeba rekonstruovat také tuto část kulturního domu. Daleko důležitější a to zejména pro obyvatele z okolí objektu Kulturního domu Karlov však bude dlouho odkládaná rekonstrukce jeho pláště. V současnosti město chystá dokumentaci na opláštění a zateplení. „Včetně nového architektonického výrazu objektu,“ připomněl benešovský starosta Jaroslav Hlavnička. Peníze kraje pomohou benešovské nemocnici natřikrát Přečíst článek › Podoba objektu je sice důležitá, ale dlouhá léta s ní vlastník, město Benešov, příliš hýbat nemohlo. I projekt totiž chrání autorské právo. Nyní už je situace jiná a Benešov získal povolení ke změně. „Autor projektu už s předěláním kulturního domu nemá problém,“ dodal Roman Tichovský. O tom, kdo podobu pláště Kulturního domu Karlov změní, zatím město nemluví, protože to ještě není určeno. Výstavba obecních bytů vázne, budují jen podnikatelé Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Kellner