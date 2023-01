Kryté koupaliště ve Vlašimi: radnice zvažuje rekonstrukci bazénu ve Sporthotelu

/FOTOGALERIE/ Velký krytý bazén ve Vlašimi chybí. Sportovci sice mohou využívat ten ve Sporthotelu, ovšem tamní čtyři dráhy měří pouze 18 metrů. To by se do budoucna mohlo změnit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sporthotel ve Vlašimi. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Krytý bazén bychom rádi vybudovali,“ přiznal vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Jenže vzhledem k předpokládaným nákladům dvě stě milionů korun, je pro nás taková stavba bez pomoci výrazných dotací nedostupná,“ vysvětlil. I tak se ale radnice na tuto megastavbu připravuje. Vybrané je už například vhodné místo pro bazén ve sportovním areálu Na Lukách. Právě tam plavcům v létě slouží velký 50 metrů dlouhý bazén i s toboganem. Podívejte se: Ve Vlašimi postaví parkovací dům. Do tří pater se vejde 280 aut V menších a mělčích nádržích si tam užijí zábavu i děti a neplavci. Místa na městských pozemcích v tomto areálu, kde stojí i krytý zimní a atletický stadion nebo dopravní hřiště, je pořád dost.„Pro výstavbu krytého plaveckého bazénu připravujeme už také projektovou dokumentaci,“ doplnil Luděk Jeništa. Ovšem vedení Vlašimi má v plánu i jinou variantu. Mnohem dříve než stavba nového krytého bazénu přijde na řadu rekonstrukce bazénu ve Sporthotelu. „Studie ukazuje, že by tamní bazén šel o něco prohloubit a také zvětšit na délku,“ uvedl starosta s tím, že po rekonstrukci by nádrž sice neměla 25 metrů, ale mohla by se zvětšit zhruba o další tři metry, na 21 metrů. „To už by pro plavání bylo docela příjemné. Navíc by taková úprava nebyla za tak šílené peníze, jako stavba nového krytého bazénu,“ dodal vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu