/FOTO, VIDEO/ Zděšení a nevoli vyvolala u obyvatel Krhanic informace o chystané půl roku trvající stavbě okružní křižovatky u podjezdu železnice. Právě tam se kříží krajské silnice II/106 od Týnce nad Sázavou do Kamenného Přívozu a III/1065 do Lešan a III/1066 do starých Krhanic. Krajská správa a údržba silnic stavbu zahájí už v úterý 2. dubna.

Stavba kruháku uzavře silnice v Krhanicích a místním zkomplikuje život. | Video: Zdeněk Kellner

Termín dokončení stavby je stanovený na 3. září. „Stavba křižovatky zcela uzavře silnice. Neprojedou tam autobusy ani hasiči nebo sanitky. Úplně nás odříznou od světa,“ upozornil rozhořčeně Jiří Mlejnek, jeden z obyvatel Krhanic s tím, že také rodiče dětí, které chodí do krhanické základky se až ke škole autem nedostanou a budou muset děti vysadit o půl kilometru dříve, před stavbou. Naštěstí kolem stavby vzniknou dva chodníky. Jedna trasa povede kolem pomníku 17. listopadu, druhá ze strany od Chrástu nad Sázavou sídliště. Pokud budou rodiče chtít děti do školy přivézt autem z tohoto směru, budou muset jet dlouhou objížďkou přes Týnec a Čakovice.

Žádný z návrhů neuspěl

Podle Jiřího Mlejnka celá situace dokládá to, že někdo rozhodl od stolu a nezná konkrétní situaci, která tím nastane. Současně přiznává, že nechápe, proč to v Krhanicích musí být jinak než na předešlých stavbách. V době, kdy se budoval kruháček pod Hotelem v Týnci, byl po většinu doby průjezdný alespoň jeden jízdní pruh a obousměrnou dopravu na něm řídily semafory. A stejně to bylo i u Radlíku nedaleko Jílového na druhém konci silnice. Krhanický starosta Aleš Papoušek ale názor, že někdo rozhodl od stolu, zcela nesdílí. Dokládá to také tím, že avizovanou stavbou žije už týdny a měl kvůli ní řadu jednání.

„S křižovatkou usínám a také se s ní probouzím,“ přiznal s tím, že se několikrát pokoušel s cestáři najít řešení, které by mělo co nejmenší dopad na život obce. Žádný z návrhů ale neuspěl. „Podle cestářů je stavba technologicky tak náročná, že jiné řešení prý není možné,“ tlumočí starosta. Alespoň o něco snazší budou mít ke škole přistup ti, kteří jezdí od Prosečnice, místní části Krhanic. Do centra obce vede od silnice II/106 od Kamenného Přívozu zpevněná i když velmi poškozená cesta. Místní ji samozřejmě znají a ví, že se na ni najíždí u kamenolomu. Cesta je pak až k hasičské zbrojnici a krajské silnici.

Využívání cesty pouze s výjimkou

V době uzavírky ale budou velmi úzkou cestu využívat na výjimku také nákladní auta z lomu. I místní řidiči ale musí mít udělenou výjimku k vjezdu. Bez ní budou riskovat pokutu od hlídkujících policistů. „O výjimku pro využívání cesty, která bude z obou stran osazena zákazem vjezdu, kterou uděluje Městský úřad Benešov, požádali na našem krhanickém úřadě majitelé 360 automobilů,“ potvrdil Aleš Papoušek. Současně připomněl, že povolení k průjezdu dostalo jen omezené množství nákladních aut. „Navíc ta těžká budou jezdit pouze v době, kdy nevozí rodiče děti do školy. Provoz v době, kdy pojede těžké nákladní auto bude řídit z druhé strany pověřená a vyškolená osoba,“ vysvětlil starosta.

V Krhanicích začne 2. dubna stavba okružní křižovatky:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Místním nepomůže ani cesta souběžná s tratí, na níž se dalo najet poblíž tenisových kurtů. Vyústění měla za podjezdem železnice. Část cesty je sice obecní, ale další části mají v držení soukromí vlastníci a na jejich pozemek je vjezd zakázaný a nemožný kvůli uzamčeným vratům. Krhaničtí nebudou moci jet od Týnce ani přes Chrást cestou mezi poli. I tam podle Markéty, místní obyvatelky Chrástu nad Sázavou, hrozí pokuta.

Tato cesta je podle Jiřího Mlejnka navíc ve zbědovaném stavu s hlubokými kolejemi po těžbě dřeva. „Ze situace, která nás čeká nemám radost. Když už to tak je, je pro nás podstatný výsledek celé stavby. Kolem kruháče vznikne chodník a na silnici regulérní přechody. Navíc se výrazně zvýší bezpečnost, protože auta při vjezdu na kruháč budou muset zpomalit. Nyní tam někteří řidiči doslova létají,“ dodal krhanický starosta Aleš Papoušek s tím, že ho ale mrzí, že investoři nedokážou práce lépe koordinovat.