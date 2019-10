Kruhák U Topolu přivede do ulic Benešova více aut, obává se radnice

/FOTOGALERIE/ Už na konci října by měli řidiči začít jezdit z právě budované křižovatky U Topolu, do Křižíkovy ulice. Uvedl to při tiskové konferenci benešovské radnice v pátek 11. října místostarosta Roman Tichovský. „Stavba pokračuje podle plánů, takže by měla být brzy dokončena,“ dodal.

Stavba kruhové křižovatky U Topolu v pátek 11. října 2019. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner