Další motorkář v péči záchranářů. Havaroval u Dalešic, letěl pro něj vrtulník

Couvat se však řidiči kamionu nechtělo, proto kruhák jednoduše obkroužil s cílem sjet zpátky Riegrovou ulicí k Vlasákově a Okružní ulici u benzinového čerpadla a především co nejrychleji z místa nehody zmizet. „Kamion při jízdě staveništěm vytrhal obrubníky a poškodil také dlažbu. Všechno jsme to museli následně vytrhat a čerstvý, ale už dost tvrdý beton vybourat,“ popsal Pavel Švarc, stavbyvedoucí firmy Porr neočekávané vícepráce. „Naštěstí kamion spadl do šachty za křižovatkou, takže neujel. Oprava bude trvat tak tři, čtyři dny. Horší je, že jsou olámané hrany obrubníků. Ty bude potřeba vyrobit nové. Jak dlouho na ně budeme čekat, netuším,“ dodal stavbyvedoucí.

Pletení pomlázek a zdobení kraslic kralovalo velikonočnímu Včelímu světu

Nedisciplinovaného šoféra počastoval starosta města Luděk Jeništa nepublikovatelným výrazem a odhadl škodu na půl milionu korun. „Byl to běloruský řidič, který do Vlašimi dorazil polským tahačem a litevským návěsem,“ dodal. Jen díky tomu, že se kamionu do cesty postavila past v podobě výkopu, zabývala se kuriózní nehodou také Policie ČR. „Dopravní nehoda nám byla oznámena krátce před osmnáctou hodinou. Sedmatřicetiletý cizinec jako řidič nákladní soupravy nerespektoval dopravní značení a vjel na staveniště okružní křižovatky. Vedle dlažby poškodil také kamenné obrubníky a kanalizační víko. Ke zraněním nedošlo, alkohol řidič nepožil,“ popsala událost mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová s tím, že řidičův dopravní přestupek dořeší správní úřad.

Na Benešovsku hořel smíšený les. Požár napáchal škody za 120 tisíc korun

Ten šoférovi díky nové úpravě tarifů přestupků platné od Nového roku 2024 může vyměřit pokutu ve výši až 25 tisíc korun. Rekonstrukce křižovatky je investicí Krajské správy a údržby silnic. Město se však na pracích podílí také. U čtyř vjezdů do prostoru křižovatky byly původně nainstalovány jakési sloupky, které osvětlovaly přechody pro chodce. Osvětlení však bylo podle Luďka Jeništy nedostatečné. Proto je v režii Vlašimi nahradí osm klasických stožárů.

Maškarní ples v Sázavě ovládl bača s ovcemi a čtvero ročních období

„Na celém incidentu je pro nás nejhorší to, že se dokončení stavby oddálí. Obrubníky byly vyrobené jen v počtu, kterého bylo potřeba, žádné navíc nejsou. Ty poškozené bude nutné vyrobit znovu, dodatečně,“ upozornil starosta s tím, že škodu bude muset po řidičovi vymáhat zhotovitel, firma Porr, která staveniště převzala a tím se všechno, co tam je, stalo dočasně jejím majetkem. „Stavba měla být hotová v polovině dubna. Jestli se to podaří, nevíme, ale doufáme, že se křižovatka otevře alespoň do doby, než ve Vlašimi budeme mít další májové slavnosti,“ dodal vlašimský starosta Luděk Jeništa.