Potvrdil to tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje Jaroslav Gabriel. „Na Benešovsku jsme měli kvůli dešti celkem sedmnáct hlášených událostí,“ řekl. Nejvíc jich bylo na Dolnokralovicku. Tam pracovali hasiči dobrovolní i profesionální ze Zruče nad Sázavou až do čtvrt na devět večer. Na pomoc je volali třikrát obyvatelé Lipové ulice. „Tam také hasiči čerpali vodu ze sklepa domu,“ popsal mluvčí s tím, že hasičům pomohl i starosta obce Petr Košťál, který obešel sousedy a informoval pak hasiče, že už není třeba dalšího zásahu. Ještě před tím čerpali hasiči vodu ze sklepů domů v ulicích Sportovní a 5. května a uklízeli v Martinicích vozovku zanesenou bahnem z pole.

Voda z polí vtrhla na náves i do studny

Nejen lidi z Dolnokralovicka, ale také obyvatele z dalších částí Benešovska potrápily rozmary čtvrtečního počasí. Z celkově sedmnácti nahlášených událostí hasiči hned dvanáctkrát čerpali vodu ze zatopených prostor. To byla také záležitost kvůli níž vyjeli dobrovolní hasiči do Jablonné nad Vltavou a do Nebřicha. „V Jablonné voda z polí zaplavila náves a uklidit tam členové dobrovolnického sboru zvládli za půl hodiny,“ popsal mluvčí krajského HZS Jaroslav Gabriel. Čerpání vody zaměstnalo hasiče také v Nebřichu. Tam voda „vlétla“ do studny s pitnou vodou. Odčerpat ji trvalo hasičům zhruba půlhodinu. Podobně dlouhou práci s čerpání zaplaveného sklepa měli u jednoho z domů v Peceradech také místní dobráci. Třicet centimetrů vody odčerpali i hasiči z SDH Čechtice v Blažejovicích.

Cestu autům musely prořezat pily hasičů

Kromě zaplavených sklepů, silnic a studny přinesla ve čtvrtek 29. srpna průtrž mračen komplikace i v dopravě. Na některé ze silnic spadly zlomené větve, jiné zatarasily hned celé stromy. To byla také situace v zatáčkách pod zříceninou hradu Zbořeného Kostelce. Silnici z Týnce do Čakovic zprovoznil rychlým zásahem SDH Pecerady. Hned šest padlých stromů odstranili ze silnice mezi Šetějovicemi a Dolními Rápoticemi, obcích na východ od Dolních Kralovic, tamní dobráci. Proudy vody také vyřadily zabezpečovací zařízení přejezdu ve Zlenicích.