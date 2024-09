Důvod k takovému pojmenování se nabízí. Chodník totiž vzniká na místě provizoria, které využívali pěší v době stavby okružní křižovatky od dubna do konce srpna. Vede skutečně pod strání, tedy tělesem železnice. Výhodou této trasy bude, že odvede chodce z krajnice v málo přehledném a nebezpečném místě krajské silnice směrem na Týnec.

„Chodník povede do té stráně, kde je bývalá, léta už nepoužívaní cesta. Tu se souhlasem majitele, Českých drah, opravíme a pronajmeme si pozemky. A pokud se tudy lidé naučí chodit k nádraží, místo po silnici, postavili bychom tam regulérní chodník,“ představil starosta záměr radnice.

Dlouho očekávané zprovoznění okružní křižovatky přineslo hned první pondělí po kolaudaci také doklad o lidové tvořivosti i v této části Benešovska. V centru kruháku nějaký vtipálek umístil přes noc z neděle 1. září dva až tři metry vysoké vyobrazení exotického barevného ptáka.

„Vzhledem k tomu, že kruhový objezd je nový a řidiči si na něj teprve zvykají, myslím si, že je špatně tam cokoliv umisťovat," tvrdí krhanický starosta Aleš Papoušek. "Navíc, což se teď stalo, bez jakýchkoliv povolení a vyjádření dotčených orgánů. Zajímalo by mě, kdyby se tam kvůli tomu, že někdo nedává pozor na cestu stala nehoda, jestli by autor byl schopen nést zodpovědnost za následky,“ dodal.

Okružní křižovatka v Krhanicích, krátce před kolaudací, 27. srpna 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Přiznal také, že je zastáncem toho, aby v samém centru kruháku zatím žádný předmět nebo umělecké dílo nebylo, byť by odkazovalo na tuto část Posázaví. Takový názor Aleš Papoušek zastává především proto, že, jak řekl, „řidiči se mají věnovat dopravním značkám a ne koukat, co tam je umístěno.“

Krhanický starosta takový postoj zaujímá přes to, že je scestovalý a například ve Slovinsku nebo Francii viděl mnoho okružních křižovatek vyzdobených nějakou místní specialitou.

„Český řidič je ale jiný, než řidič francouzský nebo slovinský. Český řidič je nedisciplinovaný, výrazně porušuje předpisy a v tom je celý problém,“ má jasno.

Přes to všechno ale nevyloučil, že v budoucnu, například za tři až pět let, až si motoristé na okružní křižovatku v Krhanicích zvyknou, může být do centra křižovatky umístěn přece jen nějaký typický odkaz na toto místo.

„A klidně by to mohla by to být třeba i krychle postavená na špičku vytvořená z místní typické krhanické žuly,“ dodal.