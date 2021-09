„Léky vyráběné z plazmatických bílkovin se používají při léčbě akutních i chronických onemocněních, v nemalé míře také při léčbě vzácných vrozených a získaných poruch tvorby plazmatických bílkovin. Týmu pana primáře Petra Šrámka se podařilo splnit mnoho potřebných a náročných formalit a doložit nejen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv skutečnost, že je naše pracoviště schopné činnost odběru krevní plazmy provádět v souladu s aktuálními medicínskými standardy a požadavky,“ uvedl předseda představenstva benešovské nemocnice Roman Mrva a poděkoval předem všem, kteří se rozhodnou darovat krevní plazmu. Ta dá šanci mnoha pacientům žít plnohodnotný život.

Krevní plazma je tekutá složka krve s nažloutlou barvou a v těle zdravého člověka je jí tři až tři a půl litru, což je přibližně pět procent tělesné hmotnosti.

„Odběr plazmy je specifický tím, že se odebírá plná krev, ze které se oddělí plazma ve filtrační koloně. Ta pak odtéká do vaku,“ vysvětlil primář benešovské transfuzní stanice s tím, že ostatní složky, jako jsou červené, bílé krvinky a krevní destičky se naředěné roztokem vrátí dárci zpět do těla. „Člověk tedy přijde jen o tekutou složku krve, která se obnoví za velice krátkou dobu, do osmačtyřiceti hodin,“ ujistil Petr Šrámek. Díky tomu může člověk darovat plazmu už po dvou týdnech znovu.

Časově náročnější odběr

Pro odběr krevní plazmy jsou na transfuzní stanici v Benešově k dispozici dva separátory Aurora. Dárci musejí počítat s tím, že odběr je časově náročnější. Samotný odběr trvá 45 až 60 minut. K tomu náleží kolem čtvrt hodiny registrace a lékařské vyšetření krevního obrazu. Vhodný na plazmaferézu je spíše ten, kdo je už zkušeným dárcem plné krve. Pokud chce někdo darovat plnou krev i plazmu, musí dodržovat termíny. V případě, že přijde darovat krev a poté plazmu, má blok 28 dní. Pokud je to naopak, nejprve plazmu a poté plnou krev, platí v tomto případě rozestup 48 hodin.

Podmínky a výhody pro oba druhy bezpříspěvkového dárcovství jsou podobné. Nárok má dotyčný na den placeného volna či na slevu na dani. A i odběr plazmy se započítává do oceňování dárců Janského plaketami, které pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Benešov. Nemocnice navíc dárcům plazmy věnuje poukaz na nákup v Nemocniční lékárně.

Zdroj: NRS Benešov