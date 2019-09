„Všechny prověřované optiky a bylo jich celkem deset, měly z hlediska kvalifikace i živnostenského zákona všechno v pořádku,“ konstatovala Tereza Hochová ze živnostenského odboru Městského úřadu v Benešově.

Pronajmou půdu pod koněm

Kvůli umístění plastiky koně před restaurací U Černého koně v Dukelské ulici v Benešově vyhlašuje radnice záměr pronájmu pozemku šest metrů čtverečních. Doba pronájmu je stanovena od pátku 1. listopadu 2019 do středy 30. října 2024. Radnice za pronájem pozemku požaduje tři tisíce korun za rok + DPH.

Sázavskou ulicí V Edenu auta neprojedou

Dopravu po silnici v sázavské ulici V Edenu přeruší ve středu 25. září od sedmé hodiny ranní práce zemních strojů. Až do čtvrtka 26. září do 18 hodin tam bude vznikat k jednomu z tamních domů vodovodní přípojka. Na přechodné omezení dopravy motoristy upozorní v sousední Husově ulici dopravní značení. Stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace v Sázavě odsouhlasila už ve středu 20. března také Policie ČR.

Za miliony poradí, jak se nenořit ještě víc do potíží

Čtyři miliony korun jsou náklady projektu hrazeného v celém rozsahu z dotací, díky němuž na území Vlašimi terénní pracovník bude přímo v bydlišti sociálně znevýhodněných obyvatel radit, jak to mají dělat, aby nezapadli ještě hlouběji do problémů. Město při tom spolupracuje s poskytovatelem sociálních služeb Ruah a zajistí terénního pracovníka. „Ten pomůže radou, odkazem na příslušné odborníky, domluvením jednání. Ať už se to týká dluhů, záškoláctví, bydlení, domácího násilí, sociálních služeb, zdraví,“ připomněl starosta Martin Kadrnožka.