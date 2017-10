KRÁTCE: Zasoutěží si o nejkrásnější dýni i se projdou se strašidly

Benešovsko - Co se děje v regionu?

Český hudební kritik navštíví benešovskou knihovnu

Benešov – Martha a Tena Elefteriadu. Tak se jmenuje hudební pořad s Jiřím Černým, který se uskuteční ve středu 18. října od 18 hodin v audiovizuálním oddělení městské knihovny v Benešove. Jiří Černý je český hudební kritik. Vydal několik publikací o hudebním průmyslu a působil také v tisku a rozhlase. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby. Účastnil se i založení Občanského fóra v roce 1989.



Cestovat budou za indiány

Benešov - Cestovatel a sochař z Čerčan Jan Vaněk připravil na čtvrtek 19. října zajímavou přednášku. Ta se bude týkat jeho letošní cesty po Belize, Nikaragui, Kostarice a Panamě se zaměřením na původní žijící obyvatele těchto zemí. Od 18 hodin v Café Bar Terasa v Benešově začne povídání na téma Indiáni ze Střední Ameriky. Součástí bude i promítání.





Zasoutěží si o nejkrásnější dýni i se projdou se strašidly

Votice – Soutěž o nejzajímavější a nejkrásnější dýňovou lampu je skoro u konce. Výrobky mohou soutěžící donést do pátku 20. října do votického Městského kulturního centra, následně budou všechny dýně vystaveny v klášteře sv. Františka z Assisi. Na soutěž navazuje akce Průvod se strašidly, která začne v sobotu 21. října v 18.23 na Komenském náměstí. Zúčastnění se po strašidelné procházce sejdou na rajském dvoře v klášteře, kde si prohlédnou vyzdobené dýně i ochutnají dýňové pokrmy.



Školáci budou objevovat tajemství fyziky a chemie

Louňovice pod Blaníkem – Žáci prvního stupně základních škol mohou v sobotu 21. října od 9 hodin zkoumat vědní obory a účastnit se různých fyzikálních a chemických pokusů. Akce bude připravena v louňovické škole.



Založili nový filmový klub

Votice - Filmový klub vznikl nově ve Voticích. Nadšenci do filmu, kteří se do klubu přihlásí, si budou moci již 1. listopadu užít první promítání filmu Křižáček. Následně se bude promítat každou první středu v měsíci. O tom, jaký snímek diváci zhlédnou, se rozhodne v hlasování.