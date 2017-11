KRÁTCE: Zahraniční i české filmy uvidí v kině

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Vaňous Petr

Honza a čert se představí v divadle

Benešov - Divadelní představení v Městském divadle Na Poště v Benešově potěší především děti. V úterý 14. listopadu v 17 hodin začne pohádkový příběh Honza a čert, který odehraje Divadlo Pohádka. Představení seznámí nejmenší diváky s tím, jak Honza, známá postava českých klasických pohádek, prochází světem. Svou pouť chce uskutečnit proto, aby se mnohému naučil, uměl se kolem sebe dobře koukat a našel si i nevěstu. Nakonec se ale na své cestě Honza pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který sčítá lidské hříchy. Na Marjánku ale nezapomene.



Zahraniční i české filmy uvidí v kině

Benešov/Vlašim - Kina ve Vlašimi a v Benešově od pondělí 13. listopadu do středy 15. listopadu nepromítají, aby načerpaly síly na další dny. Již ve čtvrtek 16. listopadu zahájí filmový program nejdříve benešovské kino, které uvede film Liga spravedlnosti od 19.30. Následně si v pátek 17. listopadu diváci v obou kinech užijí opět snímek Liga spravedlnosti, který začne v 19.30. Předtím se promítání zaměří na děti, od 17.30 zde začne nový český film Hurvínek a kouzelné muzeum. V sobotu 18. listopadu bude program ve vlašimském kině trochu jiný. V 17 hodin promítnou pořadatelé film Thor: Ragnarok, následně přijde opět na řadu Liga spravedlnosti. V Benešově Thor: Ragnarok začne již v 15.45 hodin. Neděle 19. listopadu bude ve znamení českých filmů. Nejdříve spustí snímek Po strništi bos v 17.30. Následně se představí Zahradnictví v 19.30.



Nepublikované fotografie ukáží Vlašim ve stínu Stalina

Vlašim – Jak vypadala Vlašim za dob vlády Stalina, zjistí ti, kteří dorazí na přednášku v úterý 14. listopadu do vlašimské pobočky Muzea Podblanicka. Akce začne v 17 hodin. Zajímavé informace přednese Ivana Preislerová a v rámci povídání se mohou zúčastnění těšit i na projekci dosud nepublikovaných fotografií.





Herečka Lucie Žáčková povypráví o svých zážitcích

Čechtice – Herečka Lucie Žáčková přijede v úterý 14. listopadu do Čechtic. Při návštěvě se podělí o svou zkušenost obrácení se k víře na hoře Zvir v Litmanové. Nakonec také možná prozradí i něco víc ze svého života. Příjemné setkání bude možné zažít v čechtickém Spolkovém domě od 18 hodin. Lucie Žáčková je jako herečka již ověnčena mnohými oceněními. V roce 2004 jí byla udělena Cena Thálie pro mladého činoherce, ve stejném roce získala Cenu Alfréda Radoka jakožto talent roku a byla nominována na nejlepší ženský výkon. Za rok 2015 získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Kobry a užovky.



Naučí se, jak milovat život

Benešov – Seminář Miluj svůj život započne ve středu 15. listopadu od 17 hodin v benešovské Restauraci Na Bejkárně. Přítomní si vyzkouší stanovení cílů a prácis nimi, meditaci i mnoho dalšího.



Střední školy již nebudou pro studenty tolik neznámé

Benešov – Přehlídka středních škola z Benešova a okolí pro všechny zájemce se uskuteční ve středu 15. listopadu v Kulturním domě Karlov. Začne v 9 hodin.



Tenkrát v Dalastownu sehraje maršovická Zornice

Maršovice – Hru Teo Bloworma Tenkrát v Dalastownu nastudovali a v premiéře v pátek 17. listopadu uvedou herci z ochotnického spolku Zornice. Představení začne v sále Na Radnici ve 20 hodin. Repríza se koná v aule neveklovské škole od 20 hodin v úterý 21. listopadu.



Premiéra opery potěší příznivce

Benešov – Premiéru opery Anděl zkázy od Thomase Adèse, která bude v letošní sezóně uvedena v Metropolitní opeře v New Yorku poprvé, bude dirigovat sám její skladatel. Zážitek z živého přenosu opery zprostředkuje divákům benešovské kino v sobotu 18. listopadu. Od 18.45 si tak zájemci užijí operu na anglické libreto.