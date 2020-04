Nyní, v návaznosti na usnesení vlády, město Benešov od pondělí 4. května znovu začne vybírat za parkování vozidel poplatek. Týká se to stání ve vymezených oblastech města.

Už smí na dětská hřiště a sportoviště

Uvolňování mimořádných karanténních opatření se postupně projevuje ve všech oblastech života obyvatel. Například město Benešov v souvislosti s tím otevře pro veřejnost celkem 11 dětských hřišť a také dalších osm sportovišť ve správě Technických služeb Benešov. V provozu budou od pátku 1. května. Před otevřením pracovníci technických služeb ošetří hřiště dezinfekčním postřikem. Provozní doba uzamykatelných hřišť bude po celý květen od 8 do 20 hodin.

Hrát si smí jen ti s rouškami

V souvislosti o otevřením dětských hřišť a sportovišť v Benešově hygienici vyzývají, aby děti i rodiče nadále dbali na zvýšenou hygienu rukou. Doporučují používat rukavice a dezinfekční přípravky na ruce. Při návštěvě hřiště stále platí povinnost chránit si nos a ústa rouškou nebo šátkem. To však neplatí pro osoby s poruchami autistického spektra a děti do 2 let. i nadále by na hřišti měl být zachováván odstup.

Starosta Vlašimi poděkoval

Poděkování a vděk za práci, kterou se někteří občané připojili k omezení šíření nákazy novým koronavirem vyjádřil starosta Vlašimi Luděk Jeništa. „Opravdu si ceníme pomoci všech, ale přesto bych chtěl „vypíchnout“ skupinu lidí, kteří se podíleli měrou větší nebo pomohli nezištně a zdarma v té nejdůležitější době,“ uvedl lídr radnice a ve zprávě uveřejněné na webu města jmenuje řadu osob i firem.