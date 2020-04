KRÁTCE: Z požární nádrže ve Voticích zmizely usazeniny i odpadky

Ne každý měsíc, ale jen jednou za několik let probíhá čištění požární nádrže u autobusového nádraží ve Voticích. To poslední se uskutečnilo po třech letech. Pracovníci společnosti Compag spláchli proudem vody velké množství bahna i zetlelého listí a odvezli také odpadky, které se do vody naházeli nepořádní lidé.

Čištění požární nádrže v centru Votic. | Foto: archiv města