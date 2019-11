Kvůli rekonstrukci zámkové dlažby posunuté pneumatikami aut z původního uložení, dojde k rekonstrukci celého parkoviště poblíž České pošty v ulici F. V. Mareše. Práce tam začaly v pondělí 4. listopadu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Novou zámkovou dlažbu i její uložení zaplatí vlastník, město Benešov. To současně od Silničního správního úřadu Benešov dostalo souhlas s úplnou uzavírkou této místní silniční komunikace. Do prostoru k parkovišti před poštou bude až do 18. listopadu také zakázáno vjíždět.