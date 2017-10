KRÁTCE: Vznik státu připomene zvonění

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Votické Masarykovo náměstí před dvěma letyFoto: Deník / Sedláková Lucie

Vznik státu připomene zvonění

Pyšely – Již patnáctým rokem se hasiči z Pyšel připojují k akci Zvon míru v Roveretu. Tím si v sobotu 28. října ve 21 hodin připomenou vznik Československé republiky.



Při besedě Sýrii popíše geolog

Votice – V refektář bývalého kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích, tedy jídelna mnichů se stane 3. listopadu od 17 hodin místem přednášky s názvem Sýrie očima geologa. Přednášejícím, které ho si k tomu pozval Vlastivědný klub Votice bude Jaroslav Kadlec.



Stříbrné šperky najdetev Muzeu Podblanicka

Benešov – V benešovské pobočce Muzea Podblanicka na Malém náměstí se až do 11. listopadu můžete pokochat krásou vzniklou pod rukama Vladislava Maška. Ten v centru Benešova vystavuje šperky, kterým dal podobu díky technice smaltování, ale také šperky z ušlechtilých kovů v replikách historických šperků.



V Jílovém vystavují i to, co už mělo být na vyhození

Jílové u Prahy – Komorní výstava předmětů, které Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy věnovali v loňském roce ti, kteří je našli doma a už je k ničemu nepotřebovali, ale bylo jim líto je vyhodit, se koná až do 19. listopadu.