Nový kabel bude uložen prvních zhruba 400 metrů do stávající kabelové trasy. Kvůli požadavku Pyšel nebude nové vedení uloženo do plánovaného chodníku a povede střídavě v krajnici a uprostřed vyjeté polní cesty. Trasa byla navržena za účasti zástupců Pyšel a plně respektuje stávající vzrostlé stromy. Kvůli výkopovým pracím je také navržena objízdná trasa.

Ve Vlašimi vzhlédnou k nebi

Noc s Perseidy. Tak jednoduše a zcela výmluvně se jmenovala další z akcí připravených pro veřejnost v hvězdárně Vlašimské astronomické společnosti na okraji města pod Blaníkem. Koná se tam v pátek 9. srpna večer. Meteorický roj Perseidy je jedním z nejznámějších a nejzajímavějších úkazů a je možné ho pozorovat i bez hvězdářského vybavení. Také proto, že v době největšího „rojení,“ což bylo právě v noci na dnešek, za hodinu „padá“ až šedesát hvězd. Pozorování je samozřejmě vždy závislé na t oblačnosti.

Výlety na Regionu poslouchejte v rádiu

Každé víkendové odpoledne se můžete s Českým rozhlasem Region vydat na zajímavá místa naší země. V pořadu Výlety vás na ně spolu s reportéry pozve v sobotu i v neděli po 13. hodině moderátor Pavel Kudrna. Tento víkend se můžete vydat do westernového městečka na Vysočině, na zámek v Českém Krumlově nebo do úchvatného amfiteátru s působivými přírodními kulisami na Bruntálsku. Výlety naladíte po 13. hodině na frekvenci 99 FM.

Oslavy Jawy omezí dopravu

Místo padesátky, třicítka. Na tuto rychlost by měli zpomalit motoristé, kteří v sobotu 17. srpna budou projíždět Brodci. Uskuteční se tam připomínka 90 let výroby motocyklů Jawa.

V jídelně na Sídlišti uvaří školákům nový šéf

Do předposledního srpnového pátku přijímá vlašimská radnice přihlášky adeptů, kteří by se chtěli stát novým vedoucím Školní jídelny Sídliště. Nový vedoucí by kuchaře v jídelně měl vést od října.

Zastupitelé Vlašimi se sejdou ještě o prázdninách

Přesto, že většina samospráv nechává termíny schůzí zastupitelstva až na dny po velkých letních prázdninách, ve Vlašimi se sejdou ještě v srpnu. Schůzi oznámil starosta města Luděk Jeništa s tím, že se bude konat na obvyklém místě v Kulturním domě Blaník v pondělí 26. srpna od 16 hodin.