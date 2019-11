KRÁTCE: Výpadovka na Prahu je jako vesnická cesta - prach a bláto

/FOTOGALERIE/ Když prší, klouže to a špiní, když je sucho, do vzduchu se zvedají oblaka prachu. Právě tak to nyní vypadá v jedné z nejdůležitějších ulic šestnáctitisícového Benešova, Červených Vršcích. Až do února příštího roku tam probíhá stavba nového supermarketu Lidl.

Stavební práce v ulici Červené Vršky v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner