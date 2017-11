KRÁTCE: Votický úřad se opět v sobotu otevře veřejnosti

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Michal Bílek

Votický úřad se opět v sobotu otevře veřejnosti

Votice – Městský úřad ve Voticích bude mít opět první sobotu v měsíci otevřeno, tento rok již po druhé. Obyvatelé města a přidružených obcích, kteří si potřebují své záležitosti na úřadě vyřídit, a ve všedních dnech nestíhají dorazit v úředních hodinách, mají proto v sobotu 4. listopadu znovu možnost na votickou radnici dorazit. Od 8 do 12 hodin budou otevřeny všechny agendy úřadu. Vedení města uvažuje, že v případě, kdy se i tuto sobotu ojedinělé otevírací hodiny pro veřejnost osvědčí, bude městský úřad přístupný pravidelně každou první sobotu v měsíci.



Průjezd benešovskou ulicí Jana Nohy stojící auta neohrozí

Benešov – Až do čtvrtka 16. listopadu přibrzdí, dopravu ulicemi Jana Nohy a Křižíkovou práce cestářů. První etapa, oprava silnice od křižovatky ulice Jana Nohy s ulicí Ke Stadionu je už hotová stejně jako druhá etapa. V pondělí odstartovala závěrečná, třetí etapa, která se týká silnice v ulici Jana Nohy, mezi ulicí Křižíkovou a křižovatkou s ulicí Spartakiádní. Kvůli tomu mají auta na této komunikaci zakázáno zastavovat. Opravování silnice bylo naplánováno kvůli jejímu poničení provozem v době, kdy tudy vedla objízdná trasa, při uzavření silnice E55 kolem Benešova.



Nově mohou sázavští platit za parkování pomocí aplikace

Sázava – Za placené parkování již nemusí řidiči v Sázavě platit jen drobnými mincemi. Nově začal ve městě fungoval chytrý způsob placení parkovného, a to přes mobilní aplikaci. Více informací o nové služby naleznou zájemci na webových stránkách města Sázavy.





Dozvěděli se něco o alkoholu

Benešov – Také žáci deváťáci ze ZŠ Na Karlově se při dvouhodinovém bloku dozvěděli zajímavé informace o alkoholu. „Tematický program primární prevence na téma alkohol využily v letošním roce všechny základní školy ve městě,“ potvrdila Andrea Košanová z MěÚ Benešov. Děti se například dozvěděli o následcích požívání alkoholu na játra či mozek.



Nadějné kuchařky z Vlašimi soutěží o nejlepší svačinu

Vlašim – V pátém ročníku gastronomické soutěže o nejlepší svačinu roku nechybí ani dvě nadějné kuchařky ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vlašim. Společně s nimi soutěží v projektu ještě 123 kuchařů ze 38 škol z celé ČR. Úkolem přihlášených bude do půlky listopadu vytvořit originální školní svačinu z tuňákové pochoutky pro děti, žáky a studenty. Následně budou vybrány nejlepší pochutiny, které se utkají v celorepublikovém finále. I minulých ročníků se vlašimští studenti zúčastnili. Zatím se ale, za celou éru soutěže, do finále probojovala jen jedna kuchařka z Vlašimi.



Vernisáž navštíví i známá herečka

Vlašim - Středeční vernisáže 1. listopadu ve Vlašimi se mohou zúčastnit ti, kteří si chtějí blíže prohlédnout výstavu nazvanou Andrej Barla a Pravoslav Flak – fotografie. Akce začne v 17 hodin ve vlašimském Muzeu Podblanicka a slavnostní události se zúčastní i Jaroslav Černý a herečka Milena Steinmasslová, kterou mohou diváci znát z mnoha českých filmů a v posledních letech i ze seriálů. Objevila se například v Doktoru Martinovi či v Mordpartě. Svůj hudební um představí také Jitka Schůrková a Jitka Mosesová, které v rámci vernisáže zahrají na violoncello a housle.





Ve Vlašimi uvedou těla do pohybu

Vlašim – Mé tělo v pohybu. Právě tak se jmenuje akce, které se zájemci mohou zúčastnit už v sobotu 4. listopadu ve Spolkovém domě Sourozenců Roškotových na Palackého náměstí. Při programu trvajícím od 9.30 do 13 hodin lektoři přítomné seznámí s tancem, jógou, meditacemi a masážemi. Organizátorem vzdělávací akce je KD Blaník.



Ukáží, jak neuvěřitelný byl svět prvních zemědělců

Jílové u Prahy – Výstava přibližující život v neolitu, čili v mladší době kamenné, datované obdobím 8 až 5 tisíc let před naším letopočtem, tedy zhruba před deseti tisíci lety, bude k vidění od soboty v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy na Masarykově náměstí. Expozice se jmenuje Neuvěřitelný svět prvních zemědělců a připomíná dobu, kdy člověk namísto migrování, lovu zvířat a sběru planě rostoucích plodů, přešel k hlavnímu zdroji obživy, zemědělství. Vernisáž začne v sobotu 4. listopadu ve 14 hodin a výstavu si lze prohlédnout až do 30. prosince. Výstava získala cenu Eduarda Štorcha.



Společnost Posázaví má pro partnery Společenský večer

Týnec nad Sázavou – Ve Společenském centru Týnec se v sobotu 4. listopadu uskuteční Společenský večer obecně prospěšné společnosti Posázaví. Ta ho pořádá pro své partnery a spolupracovníky jako poděkování za jejich podporu. Akce, která se uskuteční už popatnácté, bývá také příležitostí pro prezentaci nových aktivit v regionu a pro malé bilancování. Součástí programu bude už tradičně kulturní program v podobě předtančení – letos v režii mistrů ČR v showdance Vítězslava Rázka a Kristýny Mückové – a noblesní ohňová show skupiny In Flamenus.



Panenky parádnice se představují v záložně

Vlašim – Až do konce února v příštím roce si zájemci o krásu panenek přijdou na své v Galerii Občanská záložna. Výstavu nazvaná Panenky parádnice tam připravil Klubu panenek ČR. Expozice se věnuje dlouhonohým panenkám Barbie, které i ve Vlašimi doprovází Ken. Kromě parádních „ohozů“ zří návštěvníci také předměty, které ke barbínám neodmyslitelně patří. galerie je otevřená od čtvrtka do neděle od 13 do 17 hodin a najdete ji v Pláteníkově ulici proti Vlašimské bráně do zámeckého parku.



Víťa Marčík do Neveklova přiveze Sněhurku a trpaslíky

Neveklov – Za dobrovolné vstupné se děti i dospělí budou moci už v neděli 5. listopadu v neveklovském kině na náměstí Jana Heřmana podívat na klasickou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Kus v nastudování jihočeského herce, loutkoherce a pouličního umělce Víti Marčíka začne v 16 hodin. Děti se při pohádce se šťastným koncem mohou těšit nejen na Sněhurku, ale také na prince, zlou královnu a také sedm trpaslíků.