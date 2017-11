KRÁTCE: Vlašimská charita posbírá potraviny pro potřebné

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Áčko se chystá na noc divadel

Benešov – Celoevropský projekt Noc divadel nebude už potřetí chybět ani v Benešově. Připadne na sobotu 18. listopadu a divákům nabídne pořadatelské Komorní studio Áčko hned dva muzikály. „Divadelní maratón odstartuje již odpoledne ve dvě, kdy bude v divadle Na Poště připraveno představení pro mládež, Neupřímnost bolí,“ připomněl Josef Brabec z týmu pořadatelů. Kus o dívce Týně, která se vyléčí z vážně nemoci a to jí pomůže ke kariéře muzikálové hvězdy, nastudovali žáci literárně – dramatického oboru ZUŠ Benešov pod vedením Martiny Rajdlové. Druhým muzikálem bude osvědčený příběh lásky a zrady Zabili zabili v podání Áčka.



Stezka odvahy povede zámeckým parkem

Konopiště - Čtvrtý ročník stezky odvahy pro děti z 1. až 8. tříd základních škol, ale také pro děti mladší, které mohou jít s někým starším nebo rodiči, se dnes koná v konopišťském parku u dětského hřiště nad Růžovou zahradou. Děti půjdou jednotlivě nebo ve dvojicích bez baterek po trase označené světýlky. Na cestě budou plnit různé úkoly a pořadatelé ujišťují, že je nikdo nebude strašit. Cestou k cíli totiž bude alespoň jedno místo, kde bude mít dozor někdo dospělý. Start akce bude po setmění v 18 hodin a závěr by měl být o dvě hodiny později.



Pražští konzervatoristé zahrají klasiky v Křečovicích

Křečovice – Chrám sv. Lukáše v Křečovicích hostí už v neděli 12. listopadu koncert Smyčcového orchestru pražské konzervatoře. Sólistkami budou houslistky Kateřina Vítečková a Anna Poulová, dirigentem Chuhei Iwasaki. Slovem koncert, který začne v 16 hodin, provede Jan Suk. Během vystoupení pražských konzervatoristů zazní skladby Henryho Purcella, Josefa Suka, Eugena Suchoně a Antonia Vivaldiho.





Děti budou překonávat strach a neznámý terén

Konopiště – Orientační pochod určený starším dětem vybaveným baterkami a mapou se koná dnes po setmění v konopišťském parku. Účastníci, kteří se sejdou u dětského hřiště, které leží poblíž křižovatka mezi Tuškovem, svatou Annou a Růžovou zahradou, odstartují v 18 hodin. Přes les projdou přes pět kontrol a do cíle by měli dorazit zhruba po čtvrthodině. Nejedná se ale o závod a vítězem je proto každý, kdo dorazí do cíle. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na čtvrtek 16. listopadu.



Vlašimská charita posbírá potraviny pro potřebné

Vlašim – Už popáté se v Česku koná zítra Národní potravinová sbírka. Jedna její část se uskuteční ve Vlašimi od 8 do 20 hodin. V ten čas mohou dobrosrdeční lidé odevzdat trvanlivé potraviny ale také vybrané drogistické zboží v sídle Farní charity Vlašim, která je pak poskytne seniorům nebo matkám samoživitelkám z Vlašimi a jejího okolí. Cílem sbírky je otevření diskuse a hledání řešení letitého problému, kdy na jedné straně část lidí trpí nedostatkem jídla, a druhá skupina jím plýtvá. Farní charita Vlašim proto bude během celé soboty spolu s dobrovolníky v obchodech propagovat akci.

Světec na bílém koni dorazí také do Týnce nad Sázavou

Týnec nad Sázavou – Svatý Martin na bílem koni přijede po roce znovu do centra města nad řekou Sázavou. V 17 hodin vyrazí v čele lampionového průvodu od základny Mateřského centra Motýlek v Okružní ulici a přes Masarykův most se dostane do zahrady Společenského centra Týnec na levém břehu řeky. Zájemci se budou v zahradě seznamovat s legendou o svatém Martinovi, připraveno bude také ohniště a zájemci si budou moci nad plameny opéci buřty. Nebudou chybět ani svatomartinské rohlíčky.