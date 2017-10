KRÁTCE: Ve volební místnosti viděla policistu poprvé

Benešovsko - Přinášíme vám postřehy z voleb v regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Ve volební místnosti viděla policistu poprvé

Benešov – I když čeští policisté mají při všech volbách jiný režim práce, než mívají během všedních dnů, přijímají takzvaná operativní opatření. Aby se u komise ve volební místnosti objevil kriminalista ve službě, bylo však tentokrát pro mnohé překvapením.

Právě to se přihodilo hned v pátek krátce po zahájení voleb v benešovském volebním okrsku číslo 6. Ten je pravidelně umístěný v družině při základní škole v Jiráskově ulici.

Policista v civilu, který tam přišel, ukázal služební průkaz. Při krátkém, nikoliv však utajovaném rozhovoru s předsedkyní volební komise se jí dotazoval, zda už zaznamenala nějaké problémy. Například se zabezpečením tamního volebního místa.

Návštěva policisty byla pro komisaře, jak potvrdili velkou, novinkou. Premiérově se s ním v průběhu hlasování potkala také členka tamní komise Hana Slámová. „Za třicet let, co chodím k volbám, jsem u nich policistu neviděla,“ sdělila.

Naopak, ve volební místnosti okrsku číslo 15, který se nachází v Longenově ulici, komisaři potvrdili, že policisté v uniformách do zdejší místnosti chodí pravidelně.





Neměl občanku ani cestovní pas, přesto mohl hlasovat

Benešov – V nové volební místnosti na Spořilově v okrsku číslo 18 chtěl volit muž v reflexní bundě, který ale neměl občanský průkaz ani cestovní pas. „Ten mám propadlý, ale mám řidičák,“ informoval předsedkyni komise, která nevěděla, zda může uznat jako platný doklad totožnosti dočasný průkaz, jímž se muž zpočátku prokazoval. Řidičák samozřejmě nestačil, ale po konzultaci předsedkyně muže k hlasování pustila i s náhradním dokladem.



Do minimístnosti šplhali po nejstrmějších schodech

Benešov – Bezpochyby vůbec nejmenší volební místností na území města Benešova byla ta pro voliče z okrsku číslo 15. Ten se kvůli opravě stálého místa v Praktické škole v Hodějovského ulici u vily Katušky přestěhoval dočasně do Mateřské školy v Longenově ulici. Od stolku komisařů k zástěně pro úpravu hlasovacích lístků to bylo možná jen metr a komisaři se ani nevešli na židle umístěné do jedné řady. Zato měla tato místnost nejspíš nejstrmější schody. Zejména pro starší voliče bylo tentokrát hlasování také dost fyzicky náročné.



Pohoštění zajistily komisařky

Benešovsko – Uvolněná nálada, žádné křeče. Taková atmosféra vládla ve volebních místnostech většiny okrsků na Benešovsku. Komisařky připravily i pro ostatní členy komise něco dobrého na zub. „Děláme to tak vždycky,“ potvrzovaly s úsměvem komisařky z několika volebních okrsků.