Podle městské normy smí ten, kdo psa provází na veřejném prostranství v obytné zóně v centru města na Žižkově, Husově a Palackého náměstí, dále v ulicích Komenského a Nádražní a také v zámeckém parku, mít zvíře pouze na vodítku. Na ostatních veřejných prostranstvích v zastavěných částech města může běhat pes na volno, ale jen s náhubkem.

Za silnici dojedou bezpečně

Také Benešov, město na dohled od světově proslulého zámku Konopiště, plánuje na letošní rok řadu investičních akcí. Těch, které zaplatí z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu či případně díky úvěru, nebo takzvaných kofinancovaných, tedy zaplacených i z dalších, mimoměstských zdrojů. Už loni radnice podala pětici žádostí k získání dotací. Pokud by se všechny podařilo do města přivést, měly by hodnotu téměř 47 milionů korun. I s nimi by pak realizované projekty měly hodnotu 115 milionů korun. K nejzajímavějším investicím patří bezpochyby stavba cyklostezky využitelné i pěšími z benešovské Erbenovy ulice do Pomněnic v hodnotě 6,6 milionu korun. Nejnebezpečnější úsek, silnici první třídy číslo 3, by měla překonat podchodem. Ten propojí ulici Červené Vršky a místo za silnicí I/3.

Podnikatelům poradí, jak na to

Konzultační den zaměřený na konkrétní otázky týkající se podnikání, chystá na druhou polovinu prvního měsíce roku 2020 pro podnikatele z Benešova a okolí Městský úřad Benešov. Setkání s podnikateli v Benešově, jak se akce oficiálně jmenuje, se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna od 9 do 15 hodin v zasedací místnosti rady města ve druhém patře radnice na Masarykově náměstí. Pořadatelé tím otevřou možnost prodiskutovat také otázky možnosti finanční a nefinanční podpory, a to ať už státní či nestátní. Na akci se budou podílet také CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, která se zabývá dotacemi ze strukturálních fondů EU, Agentura pro podporu exportu CzechTrade, Středočeské inovační centrum podporující spolupráci firem a výzkumných organizací a také Místní akční skupina Posázaví.