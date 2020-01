Přednáška, která o hradišti Slavníkovců, klíčové lokalitě raného středověku, začne v 17 hodin, bude první z řady letošního cyklu přednášek připravovaného muzeem ve spolupráci s Archeologickým ústavem.

Tyto přednášky se uskuteční každé druhé úterý v měsíci. „Cyklus také připomene století práce této výzkumné instituce,“ doplnil Jindřich Nusek, kurátor Muzea Podblanicka. V únoru a březnu vystoupí ve Vlašimi přední akademici Jan Frolík, specialista na Pražský hrad a Petr Sommer, vedoucí výzkumů klášterů v Sázavě a na Ostrově u Davle.

Schválili dodatek k nové komunikaci v centru města

Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o dílo řešící výstavbu nové komunikace v někdejších Pražských kasárnách mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového, projednali benešovští radní. Samotný návrh se konkrétně vztahuje na zpracování projektu pro územní řízení a odhlasovali ho všichni čtyři přítomní radní.

Uzavření dodatku ke smlouvě z 28. června 2018 na zpracování projektu pro územní řízení, který řeší zastavení prací na rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí, upravuje zadání na vypracování sloučené dokumentace k vydání stavebního povolení a zadání stavby. Řeší také zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně průzkumů potřebných k realizaci projektu. Celková cena za zpracování dokumentace je více než 1,9 milionu korun.

Souhlasí s finančním darem pro jednadvacet školáků

Celkem jednadvacet žáků ze Základní školy Na Karlově v Benešově se naobědvá díky finančnímu daru společnosti Women for women. Jeho nabídku daru projednali a odsouhlasili k přijetí benešovští radní. Přijetí účelového finančního daru pro Školní jídelnu Na Karlově zajistí úhradu obědů pro uvedený počet žáků, a to pro období od 2. ledna do 30. června letošního roku, tedy na více než druhé pololetí školního roku. Women for women neposkytuje finanční pomoc na úhradu obědů žákům z Benešova poprvé. Tentokrát na obědy přispěje částkou přes 68 tisíc korun.

Střelecké mistry hostí opět Benešov

Dvaadvacáté pokračování má v novodobé, obnovené historii soutěž o Poháru města Benešova. Ke Konopišti kvůli ní na víkend 11. a 12. ledna dorazí střelci ze vzduchové pušky a také vzduchové pistole z celého Česka. Pro středočeské střelce to bude současně Mistrovstvím kraje. Soutěž jednotlivců se bude započítávat do nominace na Mistrovství republiky. Pořadatelem akce je Sportovně střelecký klub Benešov. Střílet se bude na 10 metrů. V sobotu dopoledne zahájí soutěž nejmladší závodníci ve třech kategoriích.

V muzeu ukazují smaltovanou krásu

Smaltovaná krása babiččiny kuchyně s vůní Vánoc je název výstavy, kterou až do neděle 19. ledna lze navštívit v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. V prostorách objektu na Masarykově náměstí představuje svou sbírku zakladatelka netvořického Domácího muzejíčka smaltu Jindra Šmídová. Po skončení jílovské výstavy je možné předměty denní potřeby vidět i přímo v Netvořicích.