Právě během první adventní neděle, tedy v neděli 1. prosince, se v centru města odehraje program samozřejmě vyšperkovaný slavnostním rozsvícením nazdobeného symbolu Vánoc. Tím je letos smrk ztepilý z Táborských kasáren. Na náměstí ční jedenáct metrů nad povrch dlažby.

Oprava uzavírku ulice Na Karlově neprodlouží

Přechodná úprava provozu v ulici Na Karlově, kterou schválil na žádost města Silniční správní úřad Benešov, potrvá sice stejně dlouho, jak bylo uvedeno v žádosti, ale mění se termíny jednotlivých etap. V uvedené ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu a práce byly rozděleny na dva časové úseky.

Původní termín první etapy byl stanovený od 16. října do neděle 17. listopadu. Tento termín nyní úřad prodloužil až do neděle 24. listopadu. Druhá etapa měla původní termín vymezený od ukončení první etapy, tedy od 18. listopadu do 20. prosince. Na tuto část prací ale budou mít dělníci méně času, protože konečný termín změn nedoznal. Práce odstartují až v pondělí 25. listopadu a skončí v pátek 20. prosince.

Náklad dřeva se vysypal u Zvěstova do potoka

Bez zranění, ale s komplikacemi pro ostatní řidiče, skončila nehoda nákladního auta u Zvěstova. Kolize zcela uzavřela úzkou silničku mezi Odlochovicemi a Zvěstovem. „Nákladní vozidlo, které převáželo dřevo vjelo na krajnici, která se s ním utrhla. Kamion se převrátil na bok a náklad se vysypal do potoka,“ potvrdila mluvčí Policie ČR Benešov Eva Stulíková. Alkohol v dechu řidiče policisté testem nezjistili. Odklízení překážky zabralo téměř celou středu. Událostí se zabývají policisté skupiny dopravních nehod.

Policisté pátrají po vandalovi, který krade sloupky značek

Přesto, že votický cestmistr Krajské správy a údržby silnic na webu Votic mluví o tuctu poškozených značek a ukradených sloupcích, na nichž byly přimontované, policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Votice řeší zatím případ krádeže čtyř kusů sloupků, které byly osazeny dopravními značkami. Ke krádežím došlo v době od konce října do poloviny listopadu na silnici mezi obcemi Vrchotovy Janovice a Drachkov. Celkově způsobená škoda činí čtyři tisíce korun.

Hasiči prořezávali stromy

Na několika místech Benešovska pomáhali během posledních dní hladkému průjezdu automobilů svými motorovými pilami hasiči. Velká větev ohrožovala provoz na silnici I/3 u Poříčí nad Sázavou. Ve stejné obci v ulici U Vrby zase padlý strom dopravu zcela zcela přerušil. Stromy ale padaly také v Nespekách a ve Čtyřkolech. V Pyšelích se dokonce na jedinou silnici poroučely kmeny dva. Také provoz na silnici I/3 ve stoupání Mrače ohrožoval strom. Zabíral celý jeden jízdní pruh. Kmen ohrožoval automobily také na silnici mezi Chlístovem a Benešovem.