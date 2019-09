Dva kontejnery jsou k dispozici také v sídlišti v Chrástě nad Sázavou. Oleje se do nádob ukládá v PET lahvích. „Je nutné také zdůraznit, že do nádob nepatří živočišné tuky, jako je například sádlo,“ uvedla Morávková s tím, že pro občany je služba zdarma a zatím nic neplatí ani město Týnec nad Sázavou.

Naučná stezka seznámí s historii venkova Divišovska

Divišov – Naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice je dlouhá sedm kilometrů a výchozím bodem je Tyršovo náměstí u kostela v Divišově. Na deseti zastaveních provede malebnou krajinou s výhledy k Blaníku a do údolí Sázavy. Navrhli ji žáci divišovské ZŠ a pojmenovali po skutečné, v první polovině 17. století zde působící historické postavě. Informační panely seznámí s mnoha pohledy na minulý i současný život zdejší oblasti. Hlavními tématy jsou příroda, myslivost, židovské náboženství či historie hradu Český Šternberk.

Prcky přivítají letos jen v říjnu

Benešov – Už jen jednou se letos vrátí k tradici vítání nových občánků města úředníci z benešovské radnice. Platí to však jen pro děti rodičů s trvalým bydlištěm na území Benešova, což jsou i ti z jeho mimoměstských částí Baba, Bedrč, Boušice, Buková Lhota, Červený Dvůr, Dlouhé Pole, Chvojen, Konopiště, Mariánovice, Okrouhlice, Pomněnice, Radíkovice, Úročnice a Vidlákova Lhota. Úředníci ale přivítají jen děti, jejichž rodiče se k aktu přihlásí. V říjnu radnice přivítá děti narozené od začátku letoška do konce června. Další děti to čeká až napřesrok v květnu. K tomu se mohou hlásit rodiče dětí narozených od července do konce letošního roku.