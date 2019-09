Dodávka pitné vody bude přerušena pro obyvatele v domech v ulicích Okružní, Komenského, Pěší a částečně i v Družstevní a Jílovské ulici a také v domě č. p. 210 v ulici 9. května.

Stáhli provoz na padesátku

Jízdu rychlostí 50 kilometrů za hodinu musí dodržovat řidiči na Benešovsku od křižovatky silnice I/3 se silnicí II/114 u Jírovic. Stanovení přechodné úpravy provozu platí v souvislosti s výstavbou kruhové křižovatky U Topolu a mělo by trvat až do konce letošního listopadu.

Na Červených Vršcích chtějí stavět napřesrok, od dubna

Zatímco stavba turbokřižovatky v benešovské lokalitě U Topolu už začala, obdobné, pro obyvatele Benešova ještě důležitější dílo, okružní křížení silnice I/3 na Červených Vršcích se sjezdem do Benešova a nájezdem na severovýchodní obchvat města, má zase jasnější kontury. „Cena stavby by měla být s daní z přidané hodnoty téměř 41,7 milionu korun,“ potvrdila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD. Podle její další informace chce investor, jímž je právě Ředitelství silnic a dálnic, akci spustit v dubnu příštího roku. K dokončení stavby by pak mělo dojít v říjnu 2020.

Kvůli pokládce optických kabelů ubude míst pro auta

Od začátku nového školního roku, což bude tentokrát v pondělí 2. září, se majitelům osobních automobilů bude v Benešově o něco hůř parkovat. Ne všude, ale jen v některých ulicích. Konkrétně Na Bezděkově, Zapově, Hráského a také ve vnitrobloku sídliště Bezručova. Od uvedené doby až do 16. září tam bude mobilními značkami zakázáno zastavování a stání aut. Důvodem dočasného opatření, které má přinést bezpečnost a plynulost silničního provozu, je výstavba benešovské optické sítě. Kvůli tomu se v některých ulicích bude pohybovat těžká technika potřebná pro hloubení výkopů. Akce a opatření, která ji mají usnadnit, je nyní jako návrh zveřejněno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

V Krhanicích připravují stavbu i opravu vodovodu

Oznámení o zahájení společného řízení vydal na žádost obce Krhanice odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov. Akce, které se žádost týká, se nazývá jednoduše: Krhanice – rekonstrukce vodovodního řadu, rozšíření vodovodní sítě. Uvedený projekt navazuje na již vybudovanou vodovodní síť v Krhanicích. Práce při pokládce nového vodovodního vedení se budou odehrávat ve třech lokalitách obce a také v místech, kde už vodovodní řad je. Tam samozřejmě půjde o rekonstrukci. Potrubí z litiny s průměrem 80 milimetrů tam nahradí polyetylenové s průměrem 110 milimetrů, a to v délce 308 metrů.

Bystřice žádá o změnu plánu rozvoje inženýrských sítí

Žádost o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje podalo během prvního prázdninového měsíce město Bystřice. „V červenci jsme dokončili a na Středočeský kraj zaslali nový návrh změn pro město Bystřici a přilehlé osady Mokrá Lhota, Božkovice, Líšno a Nesvačily,“ stojí ve zprávě bystřické radnice. Jak takový a další strategické dokumenty rozvoje města k plánovanému rozvoji vodovodů a kanalizací vypadají, najdou lze najít na bystřickém webu. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky je dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací a je zpracován na základě zákona o vodovodech a kanalizacích. Krajský plán je pak součástí celorepublikového plánu.