Na období před elektrifikací si tak trochu budou moci v pondělí 6. ledna, zahrát obyvatelé části Týnce nad Sázavou, Pecerad. Ten den jim plánovaně od 8 do 11 hodin ČEZ přeruší dodávku proudu.

Žádat smí jen s výpisem z katastru

I když žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Benešov mohou uchazeči podávat prakticky kdykoliv, šanci na kladné vyřízení mají nyní přece jen o vyšší. Benešov totiž nabízí hned třináct bytových jednotek, které jsou okamžitě k nastěhování. Jedná se přitom o byty s dispozicí 1+1 až 3+1 situované v panelových domech. Nemají však kuchyňskou linku, ale jen přípravu na připojení dřezu. Žadatel musí složit takzvanou jistotu. Při žádosti k více bytům současně, složí ale jen jednu s nejvyšší předepsanou částkou. Každá podaná žádost musí být řádně vyplněna a musí obsahovat všechny předepsané přílohy, včetně například i výpisu z katastru nemovitostí. Tím radnice eliminuje nebezpečí přidělení bytu těm, kteří ho už mají a nastěhováním do městského, by se jim vlastní uvolnil k pronajímání. Žádosti přijímá radnice do konce ledna.