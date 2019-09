„Museli jsme udělat třídu i z učebny hudební výchovy,“ potvrdila ředitelka školy Hana Procházková s tím, že například pátých ročníků bude mít instituce ve školním roce 2019/2020 hned šest. Děti bude vzdělávat a také hlídat celkem 75 pedagogických pracovníků. Vedle učitelů to budou také vychovatelky a asistenti pedagoga. Škola v pondělí 2. září otevře také přípravnou třídu pro děti s odkladem nástupu do prvního ročníku. Regulérní první třídy budou tentokrát tři.

Prachy v prachu nejsou, na majitele čekají na radnici

Při vší té smůle má majitel peněženky, v níž nesl i neupřesněnou hotovost, velké štěstí. Poctivý nálezce totiž portmonku odevzdal benešovským strážníkům. Nález je nyní v oddělení ztrát a nálezů na benešovské radnici zaevidovaýá pod číslem 06/2019 a čeká na svého majitele. Ten ale bude muset prokázat, že poptávaný předmět patří skutečně jemu. Právě proto to jediné, co úřad k nálezu nyní uvádí, je datum. Poctivý člověk peněženku odevzdal bezprostředně poté, co ji 26. srpna našel. Kolik v peněžence bylo peněz, jakou má barvu, nebo zda v ní byly také platební či jiné karty, to už bude muset říci člověk, který se o nalezený předmět bude hlásit. Stejně tak, kde mohl peněženku vytratit. Peněženku s finanční hotovostí je možné si vyzvednout od pondělí do pátku.

Jak zakročit proti lesní zkáze nabádají informace úřadu

Velcí vlastníci lesů ví, co dělat s lýkožroutem, který hubí stromy ve velkém. Ti, kteří mají jen pár metrů nebo hektarů lesa, si musí poradit sami, protože nemají například ani lesního správce. Právě jim je určena v souvislosti s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou rada, kterou přináší také Městský úřad Benešov. Nápověda stojí na letáku s názvem Kůrovec ničí naše lesy, který zpracoval odbor životního prostředí a zemědělství středočeského krajského úřadu.