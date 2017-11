KRÁTCE: V baru na Karlově zahrají posluchačům

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Benešov zveřejnil smlouvy

Benešov – Poskytněte smlouvy města se společnostmi Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) a jejich dohodců Fin-servis Kladno, MM Trader CZ Kladno a Prospeksa Praha. Právě tak zněla výzva občana směrem k benešovské radnici. S Prospeksou město uzavřelo smlouvu na odběr zemního plynu a elektřiny. Zaplatilo jí odměnu za zastupování na burze při nákupu komodit ve výši přes 19 tisíc korun. ČMKBK Benešov zaplatil poplatek z aukce ve výši přes 15 tisíc korun a také přefakturaci poplatku za udělení vstupenky k obchodování na burze ve výši téměř dva a půl tisíc korun. Vedle toho pak i poplatek za zaevidování v evidenci Registračního centra ČMKBK ve stejné výši.



Připomenou si svatého Martina

Benešovsko – Lampiónový průvod od místního hřiště připravili nejen pro děti na sobotu 11. listopadu v Bílkovicích. Procesí vyrazí, pokud k tomu bude počasí, v 17 hodin. Na závěr si účastníci připijí svařeným vínem, nebo čajem. Průvod s lampiony si užijí děti v sobotu 11. listopadu také v Týnci nad Sázavou. V jeho čele vyjede v 17 hodin na bílém oři svatý Martin. Sraz účastníků je v 17 hodin u Mateřského centra Motýlek v Okružní ulici. Cíl průvodu bude v zahradě Společenského centra Týnec. Tam se bude kromě jiného také pálit oheň, nad nímž si účastníci budou moci opéct buřty a ochutnajíi tradiční svatomartinské rohlíčky.





V baru na Karlově zahrají posluchačům

Benešov – Bar Labyrint v přízemí Kulturního domu Karlov hostí v sobotu 11. listopadu od osmi hodin večer akci s názvem Kamarád Tour. Při ní uslyší návštěvníci baru rockovou hudbu kapel RockTom, Houpací kůň a Ty krávo.



Skladby Josefa Suka uvede kostele jeho vnuk Jan

Křečovice – Skladby Henryho Purcella, Eugena Suchoně, Antonia Vivaldiho a také křečovického rodáka Josefa Suka, které zazní v neděli 12. listopadu v kostele sv. Lukáše v Křečovicích, uvede vnuk slavného skladatele, Jan Suk. Koncert bude mít pod taktovkou Chuheie Iwasakiho Smyčcový orchestr pražské konzervatoře se sólovými houslistkami Kateřinou Vítečkovou a Annou Poulovou. Vystoupení začne v 16 hodin.



Mezihoří bude večer světové

Mezihoří – Besedu cestovatele Jakuba Hradečného spojené s promítáním jeho fotografií pořízených při cestách po jihovýchodní Asii, Malajsii a Singapuru, si v sobotu 11. listopadu užijí návštěvníci místního kulturního domu. Mezihořská beseda začne úderem 20. hodiny.



Uvidí Gullivera a také fotky z cest

Neveklove, Buchov - Na loutkovou pohádku o dobrodružstvích Lemuela Gullivera, lodního lékaře a později kapitána, který se při svých cestách setkal s maličkými obyvateli Liliputu, brobdingnackými obry, učenci na létajícím ostrově Laputa a nakonec i s moudrými koňmi Hvajninimů se mohou v sobotu 11. listopadu vypravit děti do neveklovského kina. Divadlo v podání bystřických loutkoherců tam začíná v 15 hodin. Fotky a besedu z cesty do Santiaga de Compostela v sobotu 11. listopadu zase uvidí ti, kteří dorazí v 19 hodin do jurty postavené v Buchově, osadě ležící mezi Postupicemi a Veliší.