Hlasovat budou také o příslušnosti k Místní akční skupině Posázaví, odměnách pro členy komisí a výborů a finanční podpoře Ruahu, Posázaví, Pečovatelské službě a Církvi Československé husitské. Na programu budou znovu také dotace pro vrtaře studní a dary pro TJ Jawa a FK Týnec nad Sázavou. Jednat se bude i o rozpočtu na příští rok a kompetenci rady k němu. Politici proberou i akční plán strategického rozvoje města na rok 2020.

Nehoda ucpala tah k dálnici D1

Bez zranění řidiče ale s převozem do nemocnice na podrobnější vyšetření a také a také s poškozeným kamionem skončila v pondělí 2. prosince krátce před polednem nehoda na silnici II/111 u Lbosína. „Osmačtyřicetiletý řidič jel od Benešova na Divišov. Dostal se ale na pravou krajnici, která se utrhla. Auto sjelo do příkopu a narazilo do dvou stromů,“ popsala mluvčí Policie ČR v Benešově Eva Stulíková s tím, že alkohol v řidičově dechu test neodhalil.

Na místo nehody vyjížděli se svou technikou také profesionální hasiči z Benešova. Ti zajistili naftu vytékající z proražené nádrže. „Vykládka nákladu trvala hasičům více než sedm hodin. Vozidlo pak vyprostila odtahovka,“ potvrdil mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel. Během vyprošťování byla silnice II/111 zcela uzavřena.

V komínech rodinných domů zahořely saze

Zásahy kvůli požárům sazí v komínech rodinných domů mají na svém kontě během necelého týdne hasiči. „V pátek 29. listopadu chytly saze v domě v Čelivu,“ potvrdil mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel s tím, že žhavé saze padaly na vedlejší střechu stodoly s uskladněnou slámou. Na místo proto jela cisterna z Vlašim, z Benešova vysokozdvižná plošina a z Postupic dobrovolní hasiči. Komín hasiči během půl hodiny vyčistili.

Saze vzplály v úterý 3. prosince také v komíně domu ve Vysoké Lhotě u Čerčan. V případech požáru sazí zjišťují hasiči, zda má majitel nemovitosti platnou revizi komínu, a pokud tomu tak není, mohou udělit pokutu.

Oprava vozovky v Družstevní ulici se protáhne

Kvůli špatným a nepředvídatelným konstrukčním vrstvám vozovky na místní komunikaci v bystřické Družstevní ulici, dojde k prodloužení její opravy. Investor akce, město Bystřice k tomu dostalo svolení od Silničního správního úřadu Benešov. Původní kratší termín prací je proto nyní prodloužený, a to až do čtvrtka 19. prosince.