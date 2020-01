KRÁTCE: Třídit odpad je nyní snadnější, pomáhá i web

Do žlutého kontejneru patří plast a do modrého papír. Tohle ví snad každý. Osvěty, jak správně třídit, bylo už hodně, ale evidentně ne dost. Jak jinak si vysvětlit, že také města na Benešovsku na svých webech upozorňují i v roce 2020 občany, jak správě třídit a co znamenají jednotlivé symboly na nádobách na odpad?

Ilustrační foto.