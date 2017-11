KRÁTCE: Tři rozdílné kapely roztančí benešovský hudební klub

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Sázavu o víkendu oživí tři akce

Sázava - V sobotu 18. listopadu bude v Sázavě dozajista živo. Ve městě se totiž konají hned tři akce, které udělají radost jak dětem, tak dospělým. Zájemci o českou historii se třeba mohou vypravit do Sázavského kláštera. Tam se až do neděle 19. listopadu konají prohlídky v podzimní atmosféře. Strašidelnou diskotéku si zase užijí především nejmenší. Party v maskách začne v sobotu od 16 hodin v místním spolkovém domě. V neposlední řadě bude na programu také Restaurant Day. Ten pořadatelé zahájí v sázavském Rodinném centru Putti od 10 do 16 hodin. Soutěžit se bude o nejlepší pokrm.



Tři rozdílné kapely roztančí benešovský hudební klub

Benešov – Velkou party s kapelami ATD, Civilní Obrana a Curlies si užijí ti, kteří v sobotu 18. listopadu od 19 hodin dorazí do benešovského klubu Labyrint. Rozdílně hrající skupiny přijedou do Benešova v rámci společného Rock Live Tour 2017.



Muzikou budou léčit neduhy

Tloskov – Centrum sociálních služeb Tloskov si pro zájemce připravilo na víkend bohatý program v rámci Evropského dnu muzikoterapie. Ten započne v sobotu 18. listopadu od 9.30 a na pořadu dne budou workshopy, semináře i koncerty. Událost bude pokračovat také v neděli 19. listopadu, kdy se od 16 hodin v kinosálu tloskovského centra představí japonská flétnistka Momo Yasukawa.





Festival Noc divadel navštíví Benešov již po třetí

Benešov – Nabitý program potěší milovníky divadla v sobotu 18. listopadu v Městském divadle Na Poště v Benešově. Díky celoevropskému festivalu Noc divadel, který se v Benešově uskuteční již po třetí, uvidí přítomní během dne vystoupení dětí z benešovské ZUŠ Josefa Suka a na závěr si vyslechnou i trochu rockové hudby. Ve 14 hodin zahájí pořadatelé představení pro mládež, Neupřímnost bolí. Příběh lásky a zrady, muzikál Zabili zabili, začne v 17.30. Po krátké přestávce od 20 hodin bude představen oblíbený muzikál Rokenrol pro Bejbyho. Na závěr ve 21.30 se s festivalem rozloučí rockoví hudebníci v popředí s Martinem Chikem.



Známý večerníček představí v divadelní podobě

Vlašim – Divadelní zpracování legendárního večerníčku Krkonošské pohádky zhlédnou diváci v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi v neděli 19. listopadu. Od 11 hodin si tak přítomní užijí divadelní představení, které připravili přímo autoři původních známých večerníčků.



Michal Nesvadba potěší nejmenší publikum

Benešov – Dětské představení Michala Nesvadby uvidí ti, kteří za ním přijdou v neděli 19. listopadu do benešovského Kulturního domu Karlov. Známý min, komik a herec vystoupí od 15 do 16 hodin.



O těle a duši popřemýšlejí diváci v čerčanském kině

Čerčany – Maďarské drama s názvem O těle a duši uvidí v sobotu 18. listopadu diváci v čerčanském kině. Snímek o dvou lidech s jediným snem lze zařadit mezi nekonvenční love story dvou odlišně tělesně postižených lidí: stárnoucího finančního ředitele jatek, jemuž tělesný handicap brání v navázání bližšího vztahu a mladé uzavřené kvalitářky masa s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného kontaktu i potenciálního citového vzplanutí. Promítání maďarského filmu začne v 19.30.