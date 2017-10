KRÁTCE: Test na infekce bude zdarma

Benešovsko - Co se děje v regionu?

Zřícení prý škole nehrozí

Týnec nad Sázavou – Zhotovitel závažně porušuje technologickou kázeň při realizaci díla. To je základ ukončení smlouvy Týnce se zhotovitelem přístavby ZŠ. Podle starosty Martina Kadrnožky to ale neznamená, že by se škola moha zřítit. „Díky práci našeho technického dozoru jsme vady ihned identifikovali a vždy požadovali opravu či výměnu, což také zhotovitel následně provedl,“ uvedl starosta s tím, že dílo je nyní v pořádku a nemá vady, které by mohly vést k demolici či významnému zásahu do stávajících konstrukcí. To má před dalším pokračováním stavění potvrdit i soudní znalec, kterého už město zajistilo.



Dobráci opraví „myšáka“

Bedrč – Příspěvek ve výši téměř 47 tisíc korun pro SDH Bedrč projednají na základě doporučení městské rady zastupitelé Benešova. Ti pak rozhodnou, zda peníze z grantového fondu město hasičům poskytne, či nikoli. Prostředky potřebují požárníci na opravu hasičského Mitsubishi L200.



Test na infekce bude zdarma

Benešov – Bezplatnou zkoušku zdraví nabídne v rámci listopadového Evropského týdne testování na infekční choroby Centrum adiktologických služeb Benešov o.p.s. Magdaléna.