KRÁTCE: Stížnosti lidí z Longenovy ulice úřady snad už vyslyší

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Jen ženy budou za hvězdy

Benešov – Všechny ženy, které přijdou ve čtvrtek 9. listopadu od 9.30 do 12 hodin do herny Mateřského centra Hvězdička v Benešově si mohou během několika málo hodin odpočinout, a zároveň o sebe nechat i chvíli pečovat. Dorazit mohou také maminky s dětmi, v rámci relaxačního odpoledne bude přístupná dětská herna s hlídáním. Za symbolický poplatek tak ženy v klidu a za příjemné atmosféře zakusí práci kosmetičky, manikérky, kadeřnice a masérky.



Deziluze zahraje veselé písně

Benešov – Veselé písničky do veselé doby odehraje hudební skupina Deziluze. Akce začne v pátek 10. listopadu od 19.30 v Cafe Bar Terasa v Benešově. Program si přítomní užijí přibližně tři hodiny, až do 22.30.



Pasivní dřevostavbu si prohlédnou o víkendu

Ratměřice – Po celé České republice, tedy i na Benešovsku, si mohou zájemci prohlédnout nový hit bydlení, pasivní domy. Od pátku 10. listopadu do neděle 11. listopadu bude přístupná i dřevostavba v Ratměřicích, kde její majitelé příchozím povypráví, jaké to je v pasivním domě žít, i jak obdobnou dřevostavbu postavit.



Na svatého Martina si počkají

Vlašim – Svatomartinské slavnosti se budou v sobotu 11. listopadu konat také ve Vlašimi. Začátek akce je připraven na 17. hodinu, sraz zúčastněných bude u vlašimské fontány Pampelišky. Na programu bude jak lampiónový průvod, tak ochutnávání svatomartinských rohlíčků i čekání na svatého Martina. Součástí slavností budou také soutěže, diskotéka a ochutnávka tradičního svatomartinského vína.





Jarmark i hody se zahalí do svatomartinského hávu

Miřetice – Sportovní hala u fotbalového hřiště se na svatého Martina, v sobotu 11. listopadu od 10 hodin, promění na místo, kde si příchozí užijí spoustu zábavy a také si udělají strejčka na Vánoce. Na Svatomartinském trhu budou připraveny stánky s fotokoutkem, vlastnoručně vyráběnými mýdly, s pletenými čepicemi, domácím medem, sušeným ovocem, bižuterií, oblečením i květinami. Součástí akce bude i předvádění cvičení s kočárkem. Tradiční hody začnou v obci ve stejný den večer od 18 hodin. Na Svatomartinských husích hodech, konaných v miřetické základní škole, bude na programu nejen živá hudba, ale především tradiční české menu s husí polévkou, pečenou husou i výběrem vín.



Ženu v trysku století představí jílovští ochotníci

Neveklov – Divadelní podzim v Neveklově stále pokračuje. V neděli 12. listopadu od 18 hodin začne divadelní představení pro dospělé, Žena v trysku století. Komedii Zdeňka Podskalského odehrají jílovští ochotníci v aule neveklovské základní školy.

Stížnosti lidí z Longenovy ulice úřady snad už vyslyší

Benešov – Teprve po několika letech od upozornění Benešovského deníku, dojde k úpravě provozu, přesněji stání aut, v ulicích Longenově a U Elektrárny, poblíž benešovské nemocnice. A to přes to, že na parkování aut po obou stranách ulic a poškozování trávy si stěžovali tamní obyvatelé rodinných domů, kteří trávníky bez nároku na úhradu udržují. Nově, což je zatím jen návrh silničního správního úřadu, tak v obou ulicích přibudou tři dopravní značky s jediným významem – zákazem stání. Jedna bude u vjezdu do MŠ Longenova, druhá na protější straně. Třetí řidiči najdou poblíž parkoviště ČEZu.

Sázavskou Martinskou ulicí kvůli kopání auta neprojedou

Sázava – Na více než čtyři měsíce si motoristé ze Sázavy budou muset z trasy své jízdy škrtnout průjezd Martinskou ulicí. A dokonce do ní, a to ani z jedné strany – od ulice Benešovské ani z ulice Na Závrtku, nevjedou. V pondělí 13. listopadu tam začne výstavba inženýrských sítí. Dílo má plánovaný konec v sobotu 31. března 2018.

Hrubínovu cenu předají v gymnáziu

Benešov - Celkově už třetí vyhlašování nejlepšího knižního titulu předešlého roku, Cena Františka Hrubína, se ve středu 8. listopadu koná v aule Gymnázia Benešov. Také loňský slavnostní večer s vyhlašováním výsledků ankety Klubu pražských spisovatelů (KPS) hostil Benešov. Akce se konala v Šímově síni Muzea umění a designu. Tam tentokrát návštěvníci přijít nemohou, protože je muzeum kvůli rekonstrukci veřejnosti nepřístupné. Slavnostní večer začne v aule v 18 hodin a moderovat ho bude předseda KPS Lubomír Brožek. První ročník akce se konal v Nymburce.