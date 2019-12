/FOTOGALERIE/ Podle harmonogramu a bez ohledu na kolaps počítačové sítě Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kterou napadl virus, pokračuje výstavba komplexního rehabilitačního centra. Dílo má rozpočet 230 milionů korun. Pacienti by centrum měli začít využívat napřesrok v říjnu.

Výstavba komplexního rehabilitačního centra v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. | Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Mrač díky povolení rozšíří tlakovou kanalizaci

Rozhodnutí o povolení doplnění kanalizace o tlakové stoky obdržela od Vodoprávního úřadu Benešov obec Mrač. Rozšíření kanalizační sítě se vztahuje na dalších jedenáct parcel se zástavbou rodinných domů. Tlaková kanalizace je navržena z polyetylenového potrubí o průměru 63 milimetrů. Na pozemcích budou osazeny domovní čerpací šachty, ze kterých budou čerpány splašky do tlakových stok a ty pak budou zaústěny do stávajícího systému tlakové kanalizace a dopravovány do čistírny odpadních vod.