Informace se vztahuje ke stavebním úpravám komunikací ve Velíšské a Zámecké ulici. Upravené budou v celkové délce 575 metrů a jejich šíře mezi obrubami bude 6,5 metru. Šířka chodníků pak musí být nejméně 150 centimetrů. Na dvou nástupištích pak získají cestující autobusy městské hromadné dopravy další dva metry navíc. Velíšskou ulici také ozáří nové veřejné osvětlení a světla zvýrazní i chodce na přechodech. V délce rekonstruovaného úseku vznikne i 72 parkovacích stání.

Úřad uzavření veřejné cesty v Tichonicích nepovolil

Městský úřad Vlašim a jeho odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl v žádosti obce Tichonice ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na jednom z pozemků soukromých vlastníků. Tato komunikace podle úřadu existuje prokazatelně nejméně od 70. let až do současnosti. Uvedenou cestu tvoří betonové panely v délce zhruba 112 metrů a z jedné strany se napojuje na obecní komunikaci širokou necelých sedm metrů. Na druhém konci je napojena v šíři tři metry na pozemek se shodným povrchem ve vlastnictví jiné soukromé osoby. Dále komunikace přechází na lesní cestu ve vlastnictví obce. Uvedená cesta slouží vlastníkům pozemků jako jediný přístup k jejich nemovitostem, a tak to podle vlašimského úřadu má také zůstat.

U Bílkovic doplní značení

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice druhé třídy číslo 113 v Bílkovicích kvůli opravě mostu přes Divišovský potok, nařídil vlašimský odbor dopravy městského úřadu doplnění značení. To má řidiče předem upozornit na uzavírku a objízdné trasy.

Na kroužky DDM se mohou hlásit děti i jejich rodiče

Přihlašování do nových kroužků Domu dětí a mládeže zahájí tato příspěvková organizace města Benešova v úterý 3. září. Kvůli tomu bude na webu přihlašovací formulář přístupný uvedený den až do 20 hodin. Staromilci se mohou do Domu dětí a mládeže v Poštovní ulici vypravit sami a přihlášku podat konkrétní pracovnici. Ta přihlášky převezme ve středu 4. září, ale pouze od 8 do 16.30 hodin. Mezi kroužky jsou nově například ty jazykové, zaměřené na začátečníky. Kroužky stojí od 600 do 2500 korun za školní rok.

Při pouti v Netvořicích auta do centra městyse nevjedou

Bez obav z kolize s automobilem se budou moci v centrální části městyse Netvořice pohybovat od atrakce k atrakci či mezi stánky s různými lákadly návštěvníci tradiční netvořické poutě. Ta se tam uskuteční od pátku 16. do neděle 18. srpna, respektive tak dlouho potrvá dočasné dopravní opatření. O něj kvůli zajištění bezpečnosti chodců a plynulosti silničního provozu požádala netvořická radnice. Ta je také organizátorem zmiňovaného lidového veselí. Na pouť a pro auta uzavřené centrum upozorní jejich řidiče dopravní značení, z něhož se dozví, že jsou zcela neprůjezdné silnice číslo III/1056 a III/10510.