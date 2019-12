V únoru 1977 podepsala Chartu 77. Poté se živila také brigádami v malých knihovnách. Poslední rozloučení s paní Formánkovou se konalo v pátek 13. prosince v Nové obřadní síni hřbitova na pražských Olšanech. V sobotu 14. prosince se vrátí do rodných Popovic, kde bude uložena do rodinného hrobu.

„Starou neveklovskou“ čeká kompletní oprava značení

Řidiči, kteří jsou zvyklí využívat k jízdám takzvanou „starou neveklovskou“ silnici, které se v Neveklově naopak říká „stará benešovská,“ by měli zpozornět. Krajská správa a údržba silnic se tam chystá obnovit vodorovné i svislé značení. Oficiálně je komunikace označená jako silnice III/11434.

Silniční správní úřad Benešov dal správci komunikace ve středu 11. prosince zelenou k místní úpravě provozu pro úsek silnice začínající na okraji Neveklova a končící na křižovatce se silnicí III/11454 u Neštětic. Oznámení o stanovení místní úpravy provozu musí na úřední desce zůstat nejméně 15 dnů. Kdy Krajská správa a údržba silnic přistoupí k samotné práci, ale dokument neuvádí.

V Měsíčním údolí trénovali pomoc zraněnému horolezci

Jak správně pomoci člověku, který se vydal kvůli svému hobby do skal a zřítil se z nich, trénovali v rámci prověřovacího cvičení lezci Hasičského záchranného sboru Benešov. Nejbližším vhodným místem pro takový nácvik je opuštěný kamenolom v Měsíčním údolí. To se táhne kolem Konopišťského potoka od Racku do Poříčí nad Sázavou. Tématem cvičení byl nejen pád člověka ze skály s poskytnutím první pomoci, ale také záchrana dalšího člověka, který ve skále uvízl ve výšce deseti metrů.

S Partizány jsou Benešáci partnery už čtyři roky

Čtyři roky uplynuly od doby, kdy Benešov navázal partnerství s někdejšími Baňtovany, nyní městem Partizánske na Slovensku. Stalo se tak v polovině roku 2015 poté, co Slováci oslovili Čechy s nabídkou partnerství mezi městy. Benešov pak schválil Memorandum Česko – Slovenské Baťovy společnosti. Před časem se uskutečnila další návštěva benešovských školáků na Slovenku a žáky doprovázal bývalý kantor, nynější místostarosta Zdeněk Zahradníček. „Máme k sobě stále hodně blízko,“ zhodnotil po návštěvě.

Zájemci se mohou podívat na územní studii Koupadel

Návrh územní studie benešovské lokality U Koupadel si zájemci mohou v klidu domova prohlédnout například prostřednictvím osobního počítače. Území, které studie řeší, leží v jižní části města a navazuje na ulice Černoleskou a Koupadla. Území zahrnuje pozemky vymezené ÚP do plochy pro bydlení individuální v rodinných domech a má plochu téměř 1,5 hektaru.