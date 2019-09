Zrození nového života je vždy důvod na oslavu. Příjemný start do života a jeho úspěšné pokračování chce novorozencům popřát i město Benešov. Proto zve novopečené rodiče a jejich nejnovější potomky na tradiční slavnost vítání občánků.

Vítání občánků, ilustrační foto. | Foto: Kamila Matějovská

Slavnostní setkání přichystalo zastupitelstvo v říjnu pro děti narozené od ledna do června 2019 a v lednu 2020 pro děti narozené od července do prosince 2019. Rodiče novorozených občánků se podepíší do pamětní knihy a bude jim předán pamětní list. Připraveno bude malé občerstvení a krátký doprovodný program.