KRÁTCE: Senioři i zdravotně postižení už ví, jak být v bezpečí

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Senioři i zdravotně postižení už ví, jak být v bezpečí

Benešov – V rámci programu prevence kriminality se senioři a zdravotně postižení z Benešova dozvěděli, jak být ještě více v bezpečí. Při setkání v domě s pečovatelskou službou se dozvěděli o nepřetržité telefonické službě, na jejímž dispečinku jsou zkušené zdravotní sestry. „Tísňová péče funguje tak, že případným zájemcům bude zabudována do bytu soustava prvků obsahující ústředničku, telefon a čidlo. Stačí pak pouhé stisknutí tlačítka k přivolání pomoci,“ uvedla Gabriela Škoulová, manažerka prevence kriminality na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.

Test na infekce bude zdarma

Benešov – Bezplatnou zkoušku zdraví nabídne zájemcům při testování na infekční choroby Centrum adiktologických služeb, Magdaléna. Tu zájemci najdou v Nové Pražské ulici 399. Akce se koná v rámci listopadového Evropského týdne testování na infekční choroby, který se koná 47. týden roku. Akce v Benešově je na pořadu ve čtvrtek 23. listopadu.





Živnostenský úřad Benešov se stěhoval na nové místo

Benešov – Ne v hlavní budově radnice s adresou Masarykovo náměstí 100, ale v místě bývalé restaurace Bedrok v objektu Zeleného stromu na Malém náměstí. právě tam se od konce října nachází pracoviště Živnostenského úřadu Benešov. Adresu má Malé náměstí čp. 1783 a zájemci úřad najdou v prvním patře. „Vchod je z průchodu z náměstí do ulice Na Bezděkově naproti provozovně optiky a čísla kanceláří jsou 202 až 208,“ informoval Roman Bumbálek u Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Benešov.



Kabelku odevzdal, majitelka si ji může vyzvednout

Benešov – Ve Vnoučkově ulici pozbyla roztržitá majitelka kabelku, kterou později našel a odevzdal na městský úřad poctivý nálezce. Kabelka nebyla v době nálezu prázdná, ale měla svůj obsah. Jaký, tak právě na to se budou ptát úředníci majitelky, pokud se pro svou věc na radnici přihlásí. Právě podrobnosti jsou neklamným znakem toho, že nalezená věc patří skutečně tomu, kdo se o ni hlásí. Ten, kdo tuto věc ztratil, nebo komu patří, se může obrátit v pracovní dny na podatelně úřadu na Masarykově náměstí a to od osmi do nejméně 14 hodin.



Na radnici vítali miminka

Benešov – Blahopřání s kytičkou, dva dárky a poukaz v hodnotě tisíc korun obdrželi při dalším vítání nových občánků rodiče malých Benešáků. Celkově třetí a závěrečné letošní vídání se konalo v obřadní síni radnice na konci minulého pracovního týdne. Zúčastnilo se ho jedenáct dětí, které přišly na svět mezi letošním lednem a červnem. Pro slavnostní okamžiky nacvičily děti z Mateřské školy Berušky v benešovské Táborské ulici pásmo říkanek a písniček. Radnice už nyní přijímá od rodičů objednávky květen příštího roku, které se bude týkat novorozenců z července až prosince 2017.